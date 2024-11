Упражнение для долголетия: какую активность следует добавить в свою ежедневную рутину

Согласно исследованию, которое было проведено в Южной Корее, чтобы прожить дольше, людям в возрасте от 85 лет нужно лишь 9 минут ходьбы в день или 1 час в неделю. Хотя для кого-то такая активность может показаться сложной, в зависимости от образа жизни или физического состояния, однако этот способ может существенно повлиять на продолжительность жизни.

Поэтому, если вы мечтаете достичь до своего века, самое время встать с дивана и немного прогуляться на свежем воздухе. Почему привычка ходить может внести весомый вклад в ваше здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Указания, которые следует соблюдать с возрастом

С возрастом активность часто снижается, а потому важно избегать малоподвижного образа жизни. Таким образом, еженедельно для взрослых людей рекомендуется иметь 2,5 часа умеренной активности или 1 час 15 минут интенсивной тренировки, дополненные хотя бы двумя днями тренировки укрепления мышц.

Доказана связь ходьбы с долголетием

Исследователи из университета Индже, что в Южной Корее, проанализировали данные более 7000 взрослых в возрасте 87 лет, собирая информацию об их активности. Они определили, что хотя большая часть участников не занимались неторопливой ходьбой, однако те, кто ходил не менее часа в неделю, имели заметные улучшения.

Кроме неторопливой ходьбы, 14,7% участников занимались упражнениями умеренной интенсивности, а 10,9% - интенсивной активностью, что также положительно повлияло на их здоровье. Таким образом, исследование показывает, что даже короткая ходьба до 10 минут в день, способствует долголетию для людей старше 85 лет.

Прогулки могут снизить риск смерти на целых 40%

Еженедельная ходьба до 1 часа снижает риск смертности для пожилых людей на 39-40%. Таким образом, даже такая непродолжительная активность полезна для здоровья, особенно после 85 лет. Поэтому, если вы хотите прожить долгую жизнь, следует уже сегодня надеть удобные кроссовки и отправиться на прогулку.

Позаботьтесь о своем рационе

Чтобы жить долго, также стоит придерживаться здорового питания. Сделайте растительную пищу главной составляющей вашего рациона, потребляйте рыбу и ограничьте долю мяса до 2 раз в неделю. Кроме того, ешьте не менее полстакана вареных бобов в день и исключите молочные продукты.

