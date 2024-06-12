5 критических ошибок, мешающих похудению: чего следует избегать

Похудение может быть нелегким делом, даже если вы прилагаете максимум усилий. Хотя некоторые факторы, такие как попустительство нездоровой пищи и отсутствие физических нагрузок, широко признанные как препятствия, существуют менее известные причины, которые могут мешать вашему прогрессу. Eatthis рассказал, как преодолеть их и вернуться на путь к вашим целям в области здоровья.

1. Переоценка сжигания калорий

Одной из самых распространенных ошибок является переоценка количества сжигаемых калорий во время физических упражнений. Удивительно, но счетчики калорий на многих кардиотренажерах могут завышать количество на 20-30%. Кроме того, когда вы становитесь более тренированными, одинаковая интенсивность упражнений сжигает меньше калорий благодаря повышению эффективности.

2. Недооценка потребления калорий

Калории часто подстерегают нас в самых неожиданных местах. Даже небольшие добавки, такие как дополнительная пара ложек оливкового масла или дополнительная порция сахара в кофе, могут существенно повлиять на потребление калорий. Более того, этикетки на продуктах питания не всегда дают точную информацию о калорийности, поскольку FDA допускает 20% погрешность.

3. Найти правильный баланс физических нагрузок

Хотя недостаточные физические упражнения дают ограниченные результаты, чрезмерная нагрузка может тормозить потерю жира. Экстремальные упражнения и непрерывные тренировки могут привести к перетренированности, повышению уровня гормонов стресса, увеличению риска травм и ухудшению качества сна. Старайтесь до двух-четырех интенсивных тренировок в неделю, особенно если вы уже сидите на диете с ограничением калорий.

4. Предоставление приоритета достаточному сну

Верите или нет, но потеря веса определяется не только тренировками в спортзале. Она также в значительной степени зависит от полноценного сна.

Чтобы оптимизировать свой путь к похудению, выделите для себя приоритет – крепкий восьмичасовой сон каждую ночь. Это не только будет способствовать улучшению внешнего вида, но приведет к улучшению самочувствия.

5. Измените свое мышление

Одним из аспектов, которым часто пренебрегают и саботирует потерю веса, является образ мышления. Люди, пытающиеся сбросить вес, могут также бороться с негативным самовосприятием и уничтожающими их силы мыслями.

Негативные убеждения, такие как "лишний вес" или "лень", могут препятствовать прогрессу и приводить к восстановлению после первоначального успеха. Важно активно работать над улучшением своего мышления и самоубеждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших растяжках перед тренировками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.