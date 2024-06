5 легких обедов для похудения: минимум калорий и усилий

Стремясь сбросить лишние килограммы, не ограничивайте себя только салатами и вареной курицей – вы заслуживаете вкусных и удовлетворительных блюд. Блюда для похудения не должны быть сложными: напротив, они могут быть простыми в приготовлении и вкусными.

Прежде чем перейти к конкретным рецептам, Eat This Not That дает рекомендации по приготовлению здоровой пищи для похудения на дому. Для стимулирования похудения разместите на тарелке половину овощей, четверть белков и четверть углеводов: одна порция должна содержать до 500 калорий.

Тако из креветок

489 калорий

23 г жира (6 г насыщенного жира)

1173 мг натрия

45 г углеводов

(12 г клетчатки, 5 г сахара)

26 г белка

ИНГРЕДИЕНТЫ:

½ столовой ложки оливкового масла (63 калории)

80 г креветок, очищенных (72 калории)

¼ чашки сальсы (19 калорий)

2 цельнозерновых лепешки (примерно 41 га) (254 калории)

1/4 авокадо, нарезанного (81 калория)

Как приготовить тако с креветками:

В большой сковороде разогрейте растительное масло на сильном огне и добавьте креветки. Помешивая, доведите до готовности. Смешайте вареные креветки с сальсой и подавайте в тортильях, посыпанных кусочками авокадо.

Запеченные яйца в томатном соусе

460 калорий

25 г жира (4 г насыщенного жира)

421 мг натрия

59 г углеводов

(12 г клетчатки, 30 г сахара)

25 г белка

ИНГРЕДИЕНТЫ:

½ столовой ложки оливкового масла (63 калории)

2 стакана сырых листьев шпината (14 калорий)

200 г соуса маринара (131 калория)

2 крупных яйца (143 калории)

1 ломтик цельнозернового хлеба (109 калорий)

Как приготовить яйца в томатном соусе:

Возьмите сковороду и разогрейте растительное масло на сильном огне. Добавьте шпинат для увеличения питательных веществ, дайте ему приготовиться немного. Добавьте соус маринара и доведите до кипения. Сделайте две лунки в соусе и разбейте в каждое по одному яйцу.

Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте противень запекаться до тех пор, пока яйца не станут мягкими (15-20 минут). Подавайте блюдо с помощью поджаренных хлебцев.

Ньокки с песто и курицей

443 калории

26 г жира (8 г насыщенного жира)

1134 мг натрия

35 г углеводов

(3 г клетчатки, 2 г сахара)

30 г белка

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 тарелка капусты, сырой, нарезанной (9 калорий)

1 чашка картофельных ньокки (254 калории)

1 столовая ложка песто (58 калорий)

80 г куриной грудки на гриле, только мясо, измельченной (122 калории)

Как приготовить ньокки с песто и курицей:

Разогрейте сковороду с небольшим добавлением масла. Обжарьте капусту до мягкости. Отдельно приготовьте ньокки, как рекомендует инструкция, и добавляйте в сковороду вместе с песто и курицей. Доведите до кипения, размешайте и подавайте. Это блюдо содержит впечатляющие 30 г белка, и его приготовление занимает всего несколько минут. Чтобы увеличить порцию, рекомендуем добавлять помидоры черри.

Куриное барбекю

476 калорий

17 г жира (0 г насыщенного жира)

915 мг натрия

47 г углеводов

(7 г клетчатки, 20 г сахара)

29 г белка

Как приготовить куриное барбекю:

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте картофель примерно 45 минут. Смешайте измельченные куриные кусочки с соусом барбекю на сковороде. Когда ваш картофель будет готов, разрежьте его вдоль и положите эту смесь сверху. Украсьте блюдо кусочками авокадо, чтобы добавить питательность.

Суп из молотой индейки и белой фасоли

460 калорий

15 г жира

(3 г насыщенного жира)

1862 мг натрия

43 г углеводов

(8 г клетчатки, 4 г сахара)

33 г белка

ИНГРЕДИЕНТЫ:

½ столовой ложки оливкового масла (63 калории)

100 г нежирного фарша из индейки (167 калорий)

1 лук-порей, белые и светло-зеленые части, тонко нарезанные кружочками (54 калории)

400 мл овощного бульона (26 калорий)

½ чашки белой фасоли, консервированной, сцеженной. (150 калорий)

Как приготовить суп из индейки и фасоли:

Добавить масло на сковороду и разогреть. Затем положите фарш и тщательно протушите. Добавьте нарезанный лук-порей и варите, пока он не размягчится. Влейте бульон, доведите до кипения. В конце добавьте консервированную фасоль и тушите 5 минут. Подавайте блюдо теплым. Это удобный вариант еды с клетчаткой и белком, которую можно брать с собой.

