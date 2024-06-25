5 легких обедов для похудения: минимум калорий и усилий
Стремясь сбросить лишние килограммы, не ограничивайте себя только салатами и вареной курицей – вы заслуживаете вкусных и удовлетворительных блюд. Блюда для похудения не должны быть сложными: напротив, они могут быть простыми в приготовлении и вкусными.
Прежде чем перейти к конкретным рецептам, Eat This Not That дает рекомендации по приготовлению здоровой пищи для похудения на дому. Для стимулирования похудения разместите на тарелке половину овощей, четверть белков и четверть углеводов: одна порция должна содержать до 500 калорий.
Тако из креветок
489 калорий
- 23 г жира (6 г насыщенного жира)
- 1173 мг натрия
- 45 г углеводов
- (12 г клетчатки, 5 г сахара)
- 26 г белка
ИНГРЕДИЕНТЫ:
½ столовой ложки оливкового масла (63 калории)
80 г креветок, очищенных (72 калории)
¼ чашки сальсы (19 калорий)
2 цельнозерновых лепешки (примерно 41 га) (254 калории)
1/4 авокадо, нарезанного (81 калория)
Как приготовить тако с креветками:
В большой сковороде разогрейте растительное масло на сильном огне и добавьте креветки. Помешивая, доведите до готовности. Смешайте вареные креветки с сальсой и подавайте в тортильях, посыпанных кусочками авокадо.
Запеченные яйца в томатном соусе
460 калорий
- 25 г жира (4 г насыщенного жира)
- 421 мг натрия
- 59 г углеводов
- (12 г клетчатки, 30 г сахара)
- 25 г белка
ИНГРЕДИЕНТЫ:
½ столовой ложки оливкового масла (63 калории)
2 стакана сырых листьев шпината (14 калорий)
200 г соуса маринара (131 калория)
2 крупных яйца (143 калории)
1 ломтик цельнозернового хлеба (109 калорий)
Как приготовить яйца в томатном соусе:
Возьмите сковороду и разогрейте растительное масло на сильном огне. Добавьте шпинат для увеличения питательных веществ, дайте ему приготовиться немного. Добавьте соус маринара и доведите до кипения. Сделайте две лунки в соусе и разбейте в каждое по одному яйцу.
Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте противень запекаться до тех пор, пока яйца не станут мягкими (15-20 минут). Подавайте блюдо с помощью поджаренных хлебцев.
Ньокки с песто и курицей
443 калории
- 26 г жира (8 г насыщенного жира)
- 1134 мг натрия
- 35 г углеводов
- (3 г клетчатки, 2 г сахара)
- 30 г белка
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 тарелка капусты, сырой, нарезанной (9 калорий)
1 чашка картофельных ньокки (254 калории)
1 столовая ложка песто (58 калорий)
80 г куриной грудки на гриле, только мясо, измельченной (122 калории)
Как приготовить ньокки с песто и курицей:
Разогрейте сковороду с небольшим добавлением масла. Обжарьте капусту до мягкости. Отдельно приготовьте ньокки, как рекомендует инструкция, и добавляйте в сковороду вместе с песто и курицей. Доведите до кипения, размешайте и подавайте. Это блюдо содержит впечатляющие 30 г белка, и его приготовление занимает всего несколько минут. Чтобы увеличить порцию, рекомендуем добавлять помидоры черри.
Куриное барбекю
476 калорий
- 17 г жира (0 г насыщенного жира)
- 915 мг натрия
- 47 г углеводов
- (7 г клетчатки, 20 г сахара)
- 29 г белка
Как приготовить куриное барбекю:
Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте картофель примерно 45 минут. Смешайте измельченные куриные кусочки с соусом барбекю на сковороде. Когда ваш картофель будет готов, разрежьте его вдоль и положите эту смесь сверху. Украсьте блюдо кусочками авокадо, чтобы добавить питательность.
Суп из молотой индейки и белой фасоли
460 калорий
- 15 г жира
- (3 г насыщенного жира)
- 1862 мг натрия
- 43 г углеводов
- (8 г клетчатки, 4 г сахара)
- 33 г белка
ИНГРЕДИЕНТЫ:
½ столовой ложки оливкового масла (63 калории)
100 г нежирного фарша из индейки (167 калорий)
1 лук-порей, белые и светло-зеленые части, тонко нарезанные кружочками (54 калории)
400 мл овощного бульона (26 калорий)
½ чашки белой фасоли, консервированной, сцеженной. (150 калорий)
Как приготовить суп из индейки и фасоли:
Добавить масло на сковороду и разогреть. Затем положите фарш и тщательно протушите. Добавьте нарезанный лук-порей и варите, пока он не размягчится. Влейте бульон, доведите до кипения. В конце добавьте консервированную фасоль и тушите 5 минут. Подавайте блюдо теплым. Это удобный вариант еды с клетчаткой и белком, которую можно брать с собой.
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