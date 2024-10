5 легких тренировок, которые можно выполнить на полу. Видео

Тренировки на полу - это эффективный способ сжечь калории, увеличить силу и улучшить физическую форму без дополнительного оборудования. Достаточно выбрать упражнения с акцентом на разные группы мышц, чтобы получить максимальную пользу и эффективно сбросить лишний вес.

В частности, вы можете попробовать HIIT, пилатес, кардиотренировки или йогу для разнообразия и интегрировать эти тренировки в свое расписание. В Eat This Not That поделились простыми тренировками, которые помогут вам приблизиться к цели, наслаждаясь полученными результатами.

Тренировка №1: высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)

Выполняйте упражнения в течение 40 секунд и отдыхайте 20 секунд. Выполните 3 подхода с перерывом в течение 1 минуты.

Прыжки и приседания. Станьте на ширине плеч и выполняйте приседания с прыжками. Чтобы выполнить упражнение правильно, приземлитесь мягко и сразу переходите к следующему приседанию.

Берпи. Станьте на ноги, сделайте приседания, откиньте ноги назад, как для отжимания. Затем, вернитесь в позиции приседания и прыгните вверх, достигая потолка.

Альпинисты. Начните в положении доски и поочередно подтягивайте колени к груди, сохраняя быстрый темп.

Тренировка №2: тренировка ядра

Сделайте 15 повторений за один подход и выполните 3 подхода с 30-секундными перерывами.

Скручивание в планке. Станьте в планку, поверните бедра и подтяните одно колено к противоположному локтю. Вернитесь в планку и поменяйте сторону. Повторите упражнение.

Скручивание. Сядьте на пол, опираясь назад под углом 45 градусов. Держите руки вместе и поворачивайте туловище в сторону, активно задействуя косые мышцы живота. Повторяйте движение для улучшения тонуса.

Подъем ног. Лягте на спину, поднимите ноги к потолку и опустите их, не касаясь пола.

Тренировка №3: энергичный пилатес

Для каждого упражнения выполняйте 12 повторений и сделайте 2 подхода с 20-секундным перерывом между ними.

Круги на одной ноге. Лягте на спину, одну ногу вытяните, а другую поднимите вверх. Выполните обороты поднятой ноги по часовой стрелке, а затем измените направление. Повторите упражнение.

Сотни. Лягте на спину и поднимите ноги вверх. Двигайте руками вверх и вниз, одновременно считая до 5, делая вдох и выдох. Продолжайте это упражнение в течение заданного времени.

Перекачивание. Сядьте на пол, подтяните колени к груди и перекатитесь назад, возвращаясь в исходное положение. Придерживайтесь плавного, контролируемого движения.

Тренировка №4: кардио для всего тела

Для каждого упражнения сделайте 20 повторений и выполните 3 подхода с 30-секундными перерывами между ними.

Планка с разведением ног. Начните с позиции планки и прыгайте, расставляя ноги в стороны, а затем снова сводя их вместе. Поддерживайте постоянный темп.

Обратные выпады. Встаньте вместе с ногами, сделайте выпад одной ногой назад, а затем вернитесь в исходное положение. Меняйте ноги поочередно. Это простой способ укрепить ноги и улучшить баланс.

Подъем ног сидя. Сядьте на пол с вытянутыми ногами. Поднимите одну ногу к потолку, а затем опустите ее, не касаясь пола.

Тренировка №5: йога

Выполняйте по 10 повторений, сделав 2 подхода с 20-секундным отдыхом между ними.

"Приветствие Солнца". Начните в позе "горы", а на выдохе, поднимите руки к небу. Далее, наклонитесь вперед и дотянитесь до пола. Сочетайте дыхание с движениями для лучшего ощущения.

Выпады в позе "Воина II". Станьте прямо, отступите одну ногу назад и согните переднее колено. Вытяните руки параллельно полу, фокусируясь на передней руке. Оставайтесь в этом положении, глубоко дыша.

Переход из позы "Собака мордой вниз" к планке. Начните с позиции "собака вниз" и плавно перейдите в планку.

