Упражнения на полу, сжигающие жир: советы для активности вне спортивного зала

Если вам сложно эффективно тренироваться без дополнительного оборудования в условиях ограниченного времени, попробуйте выполнить упражнения на полу просто у себя дома. Они помогут вам быстро почувствовать результаты, улучшат кровообращение, выведут токсины и поднимут настроение.

Такие упражнения стимулируют сердцебиение и потоотделение, что способствует сжиганию жира и поддерживает вашу активность.

Планка

Чтобы выполнить упражнение для укрепления всего тела, держите руки под плечами, ноги на ширине бедер, а пятки отведенными назад. При этом, бедра должны быть на уровне с плечами, а живот втянут. Это поможет повысить эффективность тренировки, особенно если выполнять упражнение до и после каждой тренировки.

Отжимания

Отжимания тяжелые, поскольку они эффективно укрепляют верхнюю часть тела, живот и нижнюю часть спины. Чтобы выполнить отжимания, поставьте руки шире плеч, а локти разведите в стороны. Для дополнительной сложности можно делать их с прямыми ногами, чтобы уже через несколько недель уменьшить объем рук и пресса.

Альпинисты

Это кардиотренировка с собственным весом, которая активирует все мышцы, повышает выносливость и ловкость. Выполняйте упражнение в положении планки с прямыми руками, поочередно подтягивая колени к груди, имитируя бег.

Боковые выпады

Чтобы подтянуть бедра и улучшить равновесие, начните из положения со сведенными ногами и руками на бедрах. Сделайте большой шаг вправо, опустите бедра назад, согните правое колено и перенесите вес на правую пятку. Держите левую ногу прямой и оттолкнитесь от правой, чтобы снова соединить стопы. Повторите с обеих сторон.

Чередование ножей

Чтобы укрепить пресс, ложитесь на спину с вытянутыми руками и ногами. Поднимите правую руку и левую ногу и касаясь левой лодыжки, задержитесь на секунду и медленно опуститесь. Затем повторите движение с другой стороны, чередуя руки и ноги. Продолжайте до ощущения усталости.

Программа тренировок для дома:

Планка на 30 секунд

Отдых на 15 секунд

Отжимания - 10 раз

Отдых на 15 секунд

Альпинисты в течение 30 секунд

Отдых на 15 секунд

10 боковых выпадов (правая нога)

Отдых на 15 секунд

10 боковых выпадов (левая нога)

Отдых на 15 секунд

Чередование ножей - 1 раз

Отдых на 15 секунд

Повторите еще 2 раза (всего 3 раунда)

Планка на 30 секунд

