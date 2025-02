5 легких тренировок, которые следует выполнять для похудения. Видео

Когда вы не знаете, с чего следует начать для похудения, эксперты советуют начать с наиболее продуктивных упражнений с легким весом. Чтобы достичь желаемых результатов и уменьшить количество лишнего жира в теле, важно сочетать силовые тренировки с небольшой нагрузкой.

Кроме того, установление четкой цели и постоянное совершенствование техники с увеличением активности, поможет вам достичь желаемого результата быстрее и эффективнее. Какие именно упражнения помогут достичь ваших целей, рассказали в Eat This, Not That.

Румынская становая тяга на одной ноге

Сконцентрируйтесь на односторонних упражнениях для всесторонней тренировки, в частности используйте румынскую тягу на одну ногу, сочетая ее с упражнениями на верхнюю и нижнюю часть тела.

Начните с позиции на двух ногах, держите гантель в одной руке и поднимите одну ногу назад, сохраняя равновесие. Наклонитесь вперед, опуская гантель до середины голени, и вернитесь в исходное положение, нажимая на пятки.

Обратные выпады с гантелями

Для эффективной работы с большими мышечными группами нижней части тела полезно выполнять чередование обратных выпадов, активирующих ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Кроме того, выполняя короткие перерывы между движениями, можно увеличить количество повторений, улучшить выносливость и общую физическую форму.

Держите гирю или гантель возле груди и отведите одну ногу назад, опускаясь в выпад. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Чередуйте ноги, контролируя движение и держа корпус стабильным.

Попеременный жим над головой в стойке на одном колене

Не все упражнения на тренажерах направлены на ноги. Например, жим гантелей над головой в полуколенной стойке укрепляет корпус и таз, что помогает лучше сосредоточиться на движениях.

Для этой тренировки сочетайте жим над головой с румынской тягой или добавляйте прыжки и "альпинисты" для лучшей интенсивности. Станьте на одно колено, держа гантели у плеч, и поочередно выполняйте жим вверх.

Приседания со смещением

Добавив элементы стабильности к основным упражнениям, можно повысить их интенсивность и увеличить объем тренировок. Приседания со смещением делает упражнение более сложным и эффективным без увеличения веса.

Выполните это приседание, держа гирю возле плеча одной рукой, а другую вытянув вперед. Далее, опуститесь в приседание, держа корпус напряженным. Затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

Сословная тяга с сумкой ("Перенос чемодана")

Завершите тренировку становой тягой с легким весом, которая эффективно активирует ягодичные мышцы. Для этого, станьте с гантелей или гирей сбоку возле ноги. Расставьте ноги на ширине бедер и отведите их назад. Поднимите вес, и толкните бедра вперед.

Это движение смещает сопротивление и помогает укрепить нижнюю часть тела, особенно ягодицы. Однако не забывайте контролировать вес во время опускания для получения лучших результатов.

