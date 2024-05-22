5 лучших домашних масок: летний уход за кожей лица

Активное солнце, горячий воздух и концентрация пыли на улице заставляет менять привычный ритуал ухода за кожей. Помочь преодолеть эстетические проблемы и пережить этот сезон могут маски из простых ингредиентов, которые вы можете найти у себя на кухне.

Как приготовить эффективный домашний уход за кожей? Эти маски от OBOZ.UA вернут коже сияние и свежесть.

Маска для питания и увлажнения

Около 10 миндальных орешков необходимо положить в миску с розовой водой и оставить их на ночь для замачивания. После этого выньте их, отделите кожуру и измельчите орех, чтобы образовалась густая паста, которая немного разбавлена розовой водой. Нанесите смесь на лицо с помощью кисточки для тонального крема, оставьте на 20 минут и смойте теплой водой.

Маска для жирной кожи

В миске смешайте мелко натертую куркуму, немного лимонного сока и меда, чтобы создать однородную пасту. Перед нанесением маски умойте лицо теплой водой, после чего равномерно распределите пасту по лицу. Оставьте маску на 15 минут и смойте теплой водой.

Маска от тусклости

Снимите кожуру с отварного картофеля, разотрите его до густой кашицы, добавьте муку и гель алоэ вера. Нанесите пасту на лицо, оставьте на 30 минут, а затем смойте. Эта маска эффективна в борьбе с пигментацией, темными пятнами и кругами под глазами. она поможет сохранить кожу свежей и увлажненной. Использовать ее можно дважды в неделю.

Маска для увлажнения

Маска из огурца и лаванды обеспечит коже необходимое увлажнение. Она подходит для всех типов кожи, что делает ее идеальным выбором этим летом. Для приготовления такого ухода следует смешать кусочки огурца в миксере с гелем алоэ вера и эфирным маслом лаванды. Полученную пасту следует держать на лице не более 15 минут.

Маска для жирной и обезвоженной кожи

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как приготовить маску для сияния кожи.

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