Питает и возвращает сияние: как приготовить маску из авокадо

Плоды авокадо относятся к категории суперфуда, имеющей много питательных веществ и пользы для здоровья человека. Кроме того, авокадо прекрасно восстанавливает кожу, возвращает ей мягкость и придает естественный свет.

Приготовить натуральную маску на основе авокадо можно просто у себя дома всего за несколько минут. Что для этого понадобится и какая маска подойдет вашей коже, узнавали в OBOZ.UA.

Маска из йогурта для упругости

Такая маска восстанавливает кожу, возвращает ей упругость и делайте ее гладкой. Для приготовления понадобится 1/4 среднего авокадо, две столовых ложки йогурта и чайная ложка меда. Ингредиенты следует смешать в пасту и нанести на лицо на 20 минут. Повторять уход можно дважды в неделю.

Маска с куркумой для сияния

Этот уход борется с пигментацией и делает кожу ярче. Чтобы приготовить маску понадобятся всего 2 компонента – пюре из авокадо и щепотка натертых корней куркумы. Такую смесь нужно подержать на коже до тех пор, пока она не засохнет, а потом смыть водой.

Маска из оливкового масла, что омолаживает кожу

Эта маска способна подтягивать кожу и возвращать ей свежий, молодой вид. Для его приготовления нужно смешать пюре из небольшого кусочка авокадо вместе с одной чайной ложкой оливкового масла. Получившуюся пасту нужно нанести на лицо массирующими движениями и оставить на 15 минут. Повторять уход можно дважды в неделю.

Маска из молока для ровного тона

Антиоксиданты и хорошие жиры в составе авокадо и молока помогают выравнивать тон кожи. Маску из половины авокадо и двух ложек молока следует выдерживать на лице до 20 минут, после чего смыть теплой водой. Повторять курс можно три раза в неделю.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как можно использовать плод авокадо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.