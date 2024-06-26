5 лучших рецептов масок из авокадо для здоровых волос
Авокадо – вкусный и полезный во всех отношениях фрукт. В частности, это кладезь питательных веществ для ухода за волосами.
Поэтому богатые витаминами, минералами и натуральными маслами авокадо, входят в составы многих, увлажняющих и восстанавливающих, веганских масок для волос.
В этой статье OBOZ. UA расскажет о 5 простых масках для волос на основе авокадо, которые можно сделать самостоятельно.
Увлажняющая маска из авокадо и кокосового масла
Для сухих и тусклых волос эта маска – просто спасение!
Разомните один спелый авокадо и смешайте его с двумя столовыми ложками кокосового масла. Нанесите кремообразную смесь на волосы от корней до кончиков.
Жирные кислоты авокадо увлажнят кожу головы, а кокосовое масло обеспечит оздоровление волос.
Авокадо и оливковое масло для восстановления поврежденных волос
Разомните один спелый авокадо и смешайте его с одной столовой ложкой оливкового масла до получения гладкой и кремообразной консистенции.
Такой состав, богатый мононенасыщенными жирами, глубоко питает и восстанавливает стержни волос. Это естественный способ укрепить пряди изнутри, делая волосы здоровыми и упругими.
Успокаивающая маска из авокадо для кожи головы
Чтобы напитать здоровую кожу головы, являющуюся основой для роста волос, приготовьте успокаивающую маску.
Сделайте пюре из одного спелого авокадо и смешайте его с двумя столовыми ложками геля алоэ вера, хорошо снимающего раздражение кожи и удаляющего перхоть.
Авокадо обогащает кожу жизненно важными витаминами и препятствует выпадению волос.
Маска из авокадо для придания блеска
Чтобы вернуть волосам естественный блеск, разомните в пюре один спелый авокадо и смешайте с двумя чайными ложками арганового масла, добавив лимонный сок, до получения кремообразной массы.
Аргановое масло ценится за свои разглаживающие волосы свойства, обеспечивающие шелковистость. Лимонный сок действует как натуральное очищающее средство, удаляя с волос тусклый налет.
Укрепляющая маска с протеинами авокадо
Чтобы получить укрепляющую маску, измельчите в пюре один спелый авокадо, смешайте его с двумя столовыми ложками миндального молока и одной столовой ложкой сиропа агавы, до получения гладкой консистенции.
Миндальное молоко богато протеином, укрепляющим волосы. Сироп агавы удерживает влагу, обеспечивая волосам нужный уровень увлажнения.
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