5 лучших силовых упражнений для пресса: секрет идеального рельефа

Для тех, кто занимается в зале для красивого рельефа тела, четкие вертикальные линии мышц на торсе это желанная и желанная цель. Хотя в некоторых случаях добиться такой линии пресса можно благодаря генетике, однако без правильных физических упражнений и нагрузки обойтись точно не получится.

Чтобы определить мышцы на животе, к регулярным тренировкам необходимо добавить не только приседания, но и упражнения на сопротивление. Что именно поможет определить пресс, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания со штангой над головой

Приседания с тяжестью над головой обеспечивают стабильность и активизируют мышцы. Их выполняют со штангой над головой, которую держат прямо над головой, с руками, расположенными широко на уровне плеч. Выполнить следует 3 подхода по 8-12 повторений.

Официант с мельницей

Во время этого упражнения необходимо поднимать тяжесть над головой на одной руке. Чтобы выполнить упражнение, установите расстояние 15-20 метров, поднимите вес одной рукой над головой и пройдите расстояние, контролируя движение так, чтобы вес не тянул вас вперед. С каждой рукой проделайте по 3-5 подходов.

Подъемы ног в висе

Для этого упражнения нужно повиснуть на перекладине и приподнять пальцы ног, тренируя нижнюю часть живота. Выполняя подтягивание, необходимо держать руки немного шире плеч и напрягать мышцы живота. Кроме того, можно также выполнять висячие подъемы колен, в изогнутом положении под углом 90 градусов колена, пока бедра не будут параллельны полу. Выполняйте 4-6 подходов по 8-12 повторений.

Планка

Планки – это популярное упражнение для укрепления мышц кора, заключающееся в удержании тела в статическом положении, в частности, в положении отжима. Планка привлекает все мышцы коры, а боковые варианты помогают формировать желаемую линию пресса. Рекомендуется удерживать планку от 30 до 45 секунд и выполнять 4 подхода с одноминутным перерывом.

Ротации с весом

Вращение для косых мышц живота придает выразительность линии пресса. Такое упражнение можно выполнять с гантелями, мячом или собственным весом. Также такое упражнение включает вращение стоя с использованием штанги или резистивной ленты. Выполняйте 4-6 подходов по 8-12 повторений на каждую сторону.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о лучших упражнениях на пресс после 30 лет.

