7 силовых упражнений для мужчин после 30: как убрать обвисший живот

Спорт - это не только о здоровье, но и о красоте. Накопление лишнего жира на животе у мужчин является проблемой, которая особенно усугубляется с наступлением 30-летия, а потому требует немедленного решения и изменения образа жизни.

Как растопить жир, который накапливается в сложных зонах тела и какие упражнения могут улучшить рельеф, укрепив мышцы? В Eat This Not That поделились лучшими силовыми упражнениями для мужчин после тридцати лет.

Становая тяга штанги становая тяга

Становая тяга - это упражнение, эффективно укрепляющее заднюю цепь мышц тела, включая подколенные сухожилия, ягодицы, спину и пресс. Начните упражнение, стоя за штангой на ширине бедер, выполните подъем штанги, крепко обхватив гриф штанги и следуйте рекомендациям тренера. Помните о правильном положении и контроле движения для предотвращения травм и достижения максимальных результатов.

Подтягивания

Это упражнение улучшает бицепс, мышцы спины и способствует растоплению жира. Начните выполнение упражнения, ухватившись за перекладину хватом ладонями от себя и поднимайтесь, представляя, что раздавливаете фрукт в подмышечной зоне. Медленно опускайтесь назад, контролируя движение и не опускайте плечи.

Выпады с гантелями

Выпады с гантелями укрепляют квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Кроме того, упражнение способствует стабильному сжиганию жира. Чтобы выполнить выпады, начните с высокой стойки, с гантелями в руках сделайте шаг вперед правой ногой, опустив тело к полу, обеспечивая правильную позицию коленей. Попеременно меняйте ноги и повторяйте упражнение до достижения целевого количества повторений.

Приседания со штангой на спине

Это эффективное упражнение для укрепления нижней части тела, которое также активирует пресс и спину, а также способствует сжиганию жира. Чтобы выполнить его, расположите штангу на уровне плеч, установите страховочные штыри, расположите штангу на спину и выполните приседания, опуская тело, словно садясь на стул. Затем, вернитесь в упор стоя и повторите упражнение.

Велосипедные кранчи

Велосипедные кранчи эффективно работают с областью живота и косыми мышцами, способствуя стабильности пресса и сжиганию жира. Чтобы их выполнить, лягте на спину, согните колени под углом 90 градусов, поднимите плечи от земли и поочередно поднимайте локоть к противоположному колену, вращая воображаемые педали в разные стороны.

Гиревые качели

Махи гирями нацелены на ягодицы, подколенные сухожилия, спину, плечи и пресс, обеспечивая эффективную тренировку сердечно-сосудистой системы и способствуя потере лишнего веса. Для выполнения упражнения, станьте на ширине бедер, возьмите гирю обеими руками, поднимайте ее вперед. Обеспечивайте стабильную позицию корпуса, держа спину прямой.

Гантельные ряды

Эти силовые упражнения для мужчин, направлены на снижение жира на животе, а также укрепление мышц спины, бицепса и плеч. Для выполнения жима гантелей, станьте, держа гантели в каждой руке, прогнитесь в талии и поднимите гантели к груди, избегайте снижения плечами.

