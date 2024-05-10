Простые упражнения из йоги, которые доступны пожилым людям

Йога - это физическая и духовная практика, которая доступна для людей всех возрастных групп. Если молодые люди могут попробовать некоторые сложные техники, то для пожилых людей доступны простые упражнения, которые помогают поддержать силу, укрепить мышцы и справиться с возрастными изменениями тела.

Какие асаны йоги смогут выполнить все, независимо от возраста и уровня физической подготовки? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Баддха Конасана — поза бабочки

Сядьте прямо, вытянув ноги и на выдохе согните их в коленях так, чтобы пятки и подошвы касались друг к другу. Затем, большим и указательным пальцами обхватите большие пальцы ног и удерживайте позу до одной минуты, после чего вдохните, вытяните ноги и расслабьтесь.

Бхуджангасана - поза кобры

Сначала лягте на живот, положите руки ладонями вниз близко к груди. Далее руками медленно оттолкнитесь от земли и поднимите плечи, голову и грудь. При этом необходимо вытянуть спину и пальцы ног так, чтобы ноги не поднялись, а лобковая кость касалась коврика. В этой позиции надо расслабиться, дышать медленно и смотреть вперед.

Триконасана — поза треугольника

Это позиция, для которой надо встать прямо, расставить ноги широко и наклонить корпус вправо с поднятой вверх левой рукой. При этом правой рукой надо коснуться земли, образуя диагональную линию. Во время такой позы тело наклонено в сторону, дыхание спокойное, а мышцы расслаблены. После выполнения упражнения, надо повторить его с другой стороны.

Адхо Мукха Сванасана - поза собаки лицом вниз

Примите положение лежа, выдохните, плавно поднимите бедра, выпрямляя локти и ноги. Во время выполнения упражнения ваше тело должно образовать перевернутую латинскую букву "V". Чтобы убедиться в правильности положения, обратите внимание, уши должны касаться рук. Задержитесь в этой позе несколько секунд, после чего согните ноги в коленях и вернитесь в исходную позицию.

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