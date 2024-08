5 лучших упражнений для женщин: как убрать жир в районе бюстгальтера

Покупка нового белья может быть приятной задачей, пока вы не увидите складки под лямками, портящими внешний вид. Чтобы уменьшить жир в этой зоне, попробуйте упражнения, которые тонизируют и укрепляют мышцы спины.

Сосредоточьтесь на тренировках верхней части тела, которые помогут уменьшить эти неприятные складки и улучшить вид всего тела. Как выполнять эти упражнения для спины, рассказали в Eat This, Not That.

Блок первый

Нейтральное растяжение (30 секунд)

Это эффективное упражнение для больших мышц спины. Выполняйте ее сидя или стоя на коленях, вытягивая руки над головой и опуская локти к земле. Используйте штангу или ручку, контролируя движение и поворачивая вес с полностью вытянутыми руками.

Подтягивание на одной руке с полусогнутым коленом (20 секунд на каждую сторону)

Этот вариант тяги к груди придает стабильности туловища и растягивает плечи. Установите сопротивление над головой, возьмитесь за ручку одной рукой и примите полуколенное положение, убедившись, что противоположное колено ручке находится непосредственно перед вами. Потяните ручку вниз к плечу, держа пресс и ягодицы активированными.

Подтягивание стоя (20 секунд)

Во время подтягиваний стоя важно сосредоточиться на правильной технике для плеч и верхней части спины. Прикрепите веревку к верхней опоре, схватитесь за нее и примите двойную стойку. Опустите плечи, верните локти назад до уровня плеч и контролируйте движение рук назад к исходному положению.

Блок второй

Половинное коленное чередование пресса сверху (30 секунд)

Встаньте на колени, сопротивляйтесь под небольшим углом с обеих сторон, с подтянутым носком задней ноги. Поднимите одну руку над головой, поверните ладонь вперед, удерживая туловище прямым, а затем верните вес в исходное положение. Повторите с другой стороны.

Боковые подъемы (20 секунд)

Завершайте силовую тренировку боковыми подъемами, чтобы изолировать дельтовидные мышцы. Встаньте прямо, держа ноги слегка изогнутыми и поднимайте руки в стороны до уровня плеч, формируя букву "Т". Опустите руки в исходное положение, сохраняя мягкие локти и опущенные плечи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, силовые упражнения для тех, у кого нет свободного времени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.