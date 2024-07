5 силовых упражнений для тех, у кого плотный график: какие тренировки можно выполнить в течение 10 минут

А вы знали, что для поддержания мышц достаточно выполнять комплекс силовых упражнений, которые займут у вас всего 10 минут? Эти упражнения эффективны для похудения и помогают держать тело в тонусе в условиях напряженного графика, когда у вас нет свободного времени на спортзал.

В Eat This, Not That! поделились комплексом силовых упражнений, помогающих держать тонус и эффективно сжигать жир. Ознакомьтесь с ними, поскольку они способны укреплять сердца и кости, а также повышать подвижность суставов.

Отжимание

Встаньте в высокую планку, опираясь на колени, а не на носки. Держите руки немного дальше от плеч и согните локти под углом 45 градусов, опуститесь в пол и вернитесь в исходное положение.

Поочерёдные обратные выпады

Выполняя упражнение, отступите левой ногой назад, а правое колено опустите до уровня пальцев правой ноги. При выпаде сделайте небольшой изгиб в позвоночнике. Используйте левую ногу для продвижения вперед, чтобы встать. Смените сторону.

Упражнение "Складной нож"

Лягте на спину и вытяните ноги вперед. Напрягая пресс, вы должны тянуться, касаясь противоположной рукой к противоположной ноге. Важно сосредотачиваться на правильной позе тела и держать спину ровной.

Упражнение "Доброе утро"

Во время выполнения упражнения держите спину ровной, а колени мягкими, приподнимая руки к ушам. Откройте грудную клетку и расставьте локти широко. Наклонитесь грудью вперед, приподнимите ягодицы и вернитесь в исходное положение стоя прямо. Это упражнение можно выполнять без дополнительного веса, либо используя гантель, штангу, гири или медицинский мяч.

Попеременные боковые выпады

Чтобы выполнить попеременные боковые выпады, встаньте ступнями прямо под бедрами. Сделайте шаг одной ногой в сторону, сгибая колено и удерживая пальцы ног вперед. Нажмите, чтобы вернуться в исходное положение и повторяйте упражнение с другой стороны.

