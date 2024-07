За пределами спортзала: идеи и советы для тренировок в повседневной жизни

Хотя посещение спортзала может принести существенную пользу для здоровья, не у всех достаточно времени и смелости, чтобы заниматься спортом среди незнакомых людей. Не позволяйте отсутствию опыта помешать вам достичь целей похудения.

Вы можете добавить в свой график простые занятия фитнесом, позволяющие сжигать калории в любое время и в месте. Какие упражнения и советы способствуют снижению лишнего веса? рассказали в Eat This, Not That.

Погрузка на лодыжки

Активизируйте свои усилия, нося утяжелители на лодыжках. Такая дополнительная нагрузка на ноги способствует сжиганию калорий во время ходьбы, делая ваш день более продуктивным и приближая к желаемому результату.

Танцы

Танцы – это отличный способ ускорить сердцебиение, даже если это происходит в клубе или дома. Учтите, что исследования показали, что танцевальные стили, такие как свинг или контемпорари, могут сжечь больше калорий, чем бег трусцой.

Садоводство

Садоводство может сжигать до 100 калорий в 22 минуты работы для людей с весом почти 80 кг. Чем больше ваш вес, тем быстрее вы можете сжигать калории. Кроме того, посадка овощей добавит полезных веществ в ваш рацион, улучшая ваше здоровье и позволяя готовить здоровые блюда, которые вы вырастили собственноручно.

Спа

Массаж может быть не только способом расслабления, но и поддержанием здорового образа жизни. По данным исследования из Университета штата Огайо, женщины, положительно относящиеся к своему телу, чаще придерживаются здорового питания, что может снизить уровень стресса и способствовать здоровому выбору в течение недели.

Сон

Недосыпание может способствовать чрезмерному набору веса. Согласно исследованию, люди, которые спят меньше, чем рекомендовано, труднее отказываются от лишнего приема пищи и вредных продуктов. Именно поэтому, чтобы контролировать потребляемую пищу, следует спать вовремя.

