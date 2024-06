5 причин, чтобы пропустить день для тренировок

Регулярные занятия спортом и соблюдение режима - это билет к счастливой жизни, крепкому физическому здоровью и ментальному процветанию. Однако, нередко случаются ситуации и обстоятельства, когда что-то может внести коррективы в ваш привычный распорядок дня и заставить вас поступиться своими принципами.

В частности, вы можете позволить себе сделать небольшой перерыв от занятий в зале, не навредив своему самочувствию и наоборот, сделав себе одолжение. В Eat This, Not That! поделились 5 причинами, которые свидетельствуют, что пришло время отдохнуть от спорта.

Недосыпание

Сон чрезвычайно необходим для нормального функционирования и планирования своего дня. Вы не сможете выложиться на полную и получить максимальную пользу от интенсивных тренировок в случае, если в течение длительного времени или накануне тренировок пренебрегали сном. Именно поэтому, здоровый сон должен стать вашим ключевым приоритетом.

Плохое самочувствие

Если вы чувствуете слабость, головокружение или другие признаки заболевания - немедленно отдохните. Таким образом ваше тело сигнализирует вам о потере ресурса и умоляет об отдыхе, а потому не следует ему отказывать в базовых потребностях.

Физическая боль

Чувствовать легкую боль после эффективной тренировки - вполне приятно. Однако, если неприятная боль сопровождает вас перед занятиями и доставляет неудобства, это может свидетельствовать о перегрузке. В этом случае не следует испытывать свое тело, чтобы узнать его предельно допустимые возможности. Отдохните и вернитесь к работе с новыми силами.

Последовательное выполнение высокоинтенсивных тренировок

Испытание своих возможностей нередко доводит упорных людей до пределов их возможностей. Таким образом, интенсивные и длительные тренировки могут привести к стрессу в теле и даже к микроразрывам в мышечных волокнах, снижая работоспособность и здоровье.

Недоедание

Метаболизм можно сравнить с костром. Чтобы он горел долго и ярко, придавая тепло, необходимо подбрасывать в него дрова. Таким образом, вы не сможете обойтись одной чашкой кофе, чтобы выкладываться на все 100% во время тренировок. Кроме того, чувство голода обычно сопровождается головокружением и тошнотой, которые будут создавать дополнительные проблемы.

