5 лучших упражнений, которые помогут сформировать сильные плечи

Если вы стремитесь к крепким мускулистым плечам, сосредоточьтесь на тренировках, которые улучшают вашу осанку и общее состояние здоровья. Основное упражнение - боковой подъем под разными углами, поскольку плечи хорошо реагируют на большее количество повторений.

Однако, для этого важно прорабатывать задние и боковые дельты, а затем перейти к плечам с помощью жима, что обеспечит гармоничное развитие плечевого пояса. Какие упражнения необходимы для развития крепких и сильных мышц, рассказали в Eat This, Not That.

Обратные разведения с тренажером Peck-Deck

Сядьте за тренажер, опираясь грудью на подушку и возьмитесь за ручки ладонями, которые направлены друг к другу. Тяните руки назад, ведя запястьями и мизинцами и сожмите плечи в конце движения. Вернитесь в исходное положение, оказывая сопротивление. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Боковой подъем гантелей в боковом положении

Возьмите гантели и станьте немного запрокинув голову назад и подняв грудь. Поднимите гантели вверх и разведите их в стороны, чтобы руки были параллельны полу. Согните плечи на верхнем этапе, а затем медленно опустите гантели, сохраняя напряжение в плечах. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Тяги на канате

Прикрепите ручку с веревкой к станции тросового шкива на уровне шеи. Возьмитесь за веревку, повернув большие пальцы к себе и сделайте 2 шага назад. Примите разведенную стойку: одна нога вперед, другая назад и тяните веревку к лицу, разворачивая локти назад. Сделайте 3 подхода по 15 повторений, сжав заднюю часть плеч в конце движения.

Водитель автобуса (с гантелями)

Возьмите гантели или гири в обе руки перед собой, слегка согнув руки. Держите корпус напряженным и вращайте гантели вперед и назад, сгибая плечи. Один полный оборот считается повторением, так что выполните 3 подхода по 10 повторений, а затем отдохните.

Жим Арнольда

Для жима Арнольда держите гантели на высоте плеч, ладонями к телу. Поднимая гантели над головой, поворачивайте ладони и локти наружу. Согните плечи вверху, а затем возвращайтесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

