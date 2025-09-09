5 лучших видов мяса с низким содержанием холестерина, которые стоит включить в рацион

Холестерин давно стал одной из главных тем, связанных со здоровьем сердца и сосудов. Многие считают, что из-за него придётся отказаться от мяса, но это не совсем так.

Некоторые виды мяса содержат минимум холестерина и насыщенных жиров, поэтому могут быть частью сбалансированного рациона. Если вы заботитесь о своём сердце, стоит знать, какие мясные продукты остаются безопасными и даже полезными, пишет eatthis.com.

Тема холестерина всегда вызывает много вопросов. Существуют два основных вида холестерина.

Пищевой холестерин поступает с пищей, преимущественно из продуктов животного происхождения – яиц, мяса, рыбы или молочных изделий.

Холестерин в крови – это то, что циркулирует в организме. Он делится на ЛПНП ("плохой") и ЛПВП ("хороший").

Организм нуждается в определенном количестве холестерина, ведь он участвует в построении клеток. Однако избыток способен нанести вред.

"Высокий уровень холестерина является основным фактором риска сердечных заболеваний. Если его не контролировать, происходит образование бляшек в сосудах, что может завершиться атеросклерозом, тромбами, инфарктом или инсультом", – объясняет диетолог Лиза Янг.

На показатели влияют генетика, возраст, питание и физическая активность. При этом не столько сам пищевой холестерин, сколько насыщенные и трансжиры способны существенно повышать его уровень в крови. Именно поэтому продукты с низким содержанием насыщенных жиров считаются более полезными для сердца.

Лучшее решение – обсудить с врачом, какие именно продукты будут полезными лично для вас. А если вы любите мясо и хотите придерживаться диеты с низким содержанием холестерина, ниже приведены лучшие варианты.

1. Куриная грудка

Это универсальное мясо, которое легко готовится и прекрасно подходит для здорового питания. В отличие от свинины или говядины, оно содержит минимум жира. В половине куриной грудки – только 73 мг холестерина и менее 1 г насыщенных жиров.

2. Свиная вырезка

Хотя свинина обычно ассоциируется с жирным мясом, вырезка является приятным исключением. В 85 г этого мяса содержится всего 62 мг холестерина и 1 г насыщенных жиров.

Лиза Янг советует: "Выбирайте куски с минимальным количеством видимого жира и обязательно срезайте его перед приготовлением".

3. Фарш из индейки

Это один из лучших вариантов для тех, кто следит за уровнем холестерина. В 85 г фарша содержится всего 79 мг холестерина и около 2 г насыщенных жиров.

Но важно обращать внимание на способ приготовления. Жареная курица или обработанное мясо индейки для сэндвичей будут иметь гораздо больше жира.

4. Нижний круглый стейк

Не все красное мясо нужно исключать из рациона. Некоторые его виды содержат относительно немного холестерина и насыщенных жиров. Если врач позволяет, можете изредка позволять себе стейк из нижнего круглого куска. В 85 г такого мяса – только 65 мг холестерина и примерно 2 г насыщенных жиров.

5. Нежирный говяжий фарш

Главное правило – выбирать вариант с максимальным количеством нежирного мяса.

"Отдавайте предпочтение говядине с пометкой 95% нежирного мяса. В такой порции (110 г) содержится лишь 70 мг холестерина и 2,5 г насыщенных жиров", – советует Янг.

Если найти такой вариант сложно, можно выбрать фарш из 90% нежирного мяса: он содержит 73 мг холестерина и примерно 4,5 г насыщенных жиров на 110 г.

