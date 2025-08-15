Популярные продукты, уменьшающие воспаление в организме

Воспалительные процессы в организме могут быть как защитной реакцией, так и опасной угрозой для здоровья. Кратковременное воспаление помогает восстановлению после травм, но хроническое, длящееся годами, способно привести к серьёзным болезням.

Учёные выяснили, что важную роль в контроле воспаления играет аминокислота триптофан. Новые исследования показывают: правильное питание, богатое этим веществом, может стать ключом к сохранению здоровья, особенно с возрастом, пишет eatthis.com.

Исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences, изучало влияние уровня триптофана на защитные свойства кишечника у мышей. У молодых животных низкие показатели этой аминокислоты не приводили к значительным нарушениям – их микробиом продолжал поддерживать стабильную работу организма. А вот у старших мышей дефицит триптофана ухудшал состояние кишечника и провоцировал воспалительные процессы. Эти результаты указывают, что для людей употребление достаточного количества триптофана может быть особенно важным в зрелом возрасте.

"Триптофан является неотъемлемой составляющей здорового питания, но лучше всего его употреблять в составе сбалансированной, минимально обработанной диеты с преобладанием растительных продуктов. Так, триптофан содержится в мясе птицы и яйцах, но выбирая растительные источники – например, сою или семена тыквы – вы не только повысите его уровень, но и получите другие полезные соединения, которые снижают воспаление и поддерживают микрофлору кишечника", – рассказала Саманта Кассетти, эксперт по питанию и здоровью.

Хотя может показаться проще принимать триптофан в виде добавок, специалисты советуют отдавать предпочтение именно пищевым источникам. Причина в возможных побочных реакциях.

"Добавки триптофана могут вызвать боль в животе, диарею, тошноту, рвоту, газообразование, снижение аппетита, головную боль или сухость во рту. Кроме того, они могут взаимодействовать с некоторыми рецептурными препаратами, поэтому перед началом приема обязательно посоветуйтесь с врачом", – объясняет диетолог Вандана Шет.

Триптофан приносит пользу не только благодаря уменьшению воспаления. Он также участвует в выработке ниацина, который, в свою очередь, способствует синтезу серотонина – нейромедиатора, улучшающего настроение и помогающего снизить уровень тревожности. Однако, по словам Шет, для эффективного преобразования триптофана в ниацин организму нужны еще два витамина группы B – B2 и B6, а также минерал железо.

