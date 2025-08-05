Продукты, которые обостряют воспаление и ускоряют старение

Воспаление – это естественная защитная реакция организма, которая помогает бороться с инфекциями и восстанавливать ткани. Однако, когда этот процесс становится хроническим, он может привести к развитию серьезных заболеваний, в частности диабета, сердечно-сосудистых недугов и проблем с иммунной системой.

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Один из ключевых факторов, влияющих на уровень воспаления, – это повседневное питание. Издание eatthis.com опубликовало десять самых вредных пищевых привычек, которые могут усилить воспалительные процессы в организме.

1. Чрезмерное употребление добавленного сахара

"Сахар, особенно тот, что содержится в переработанных продуктах и сладких напитках, напрямую связан с повышением воспалительных процессов", – объясняет диетолог Лорен Манакер.

Такой сахар стимулирует выброс цитокинов – веществ, способствующих воспалению. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Immunology, подтверждает: избыток переработанного сахара в рационе может обострять воспалительные заболевания – в частности ревматоидный артрит, псориаз, рассеянный склероз и болезни кишечника.

2. Дефицит овощей и фруктов в меню

"Фрукты и овощи – важный источник антиоксидантов и противовоспалительных компонентов. Их употребление способно существенно снизить уровень воспаления в организме", – подчеркивает Манакер.

Если в вашем рационе регулярно не хватает свежих овощей и фруктов, вы лишаете себя их защитного действия. Это подтверждается и данными из The American Journal of Clinical Nutrition, согласно которым увеличение количества таких продуктов улучшает иммунный ответ организма.

3. Недостаточное потребление жирной рыбы

Жирная рыба – лосось, скумбрия, сардины, форель – является важной частью противовоспалительной диеты благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, особенно ЭПК и ДГК.

"Эти жиры обладают сильными противовоспалительными свойствами", – отмечает Манакер. Она советует еженедельно потреблять не менее 230 мл морепродуктов (примерно 220 граммов).

Однако, следует избегать жарки рыбы – такая обработка может свести на нет все ее пользы и даже вызвать противоположный эффект. Лучше выбирать запекание или приготовление на гриле.

4. Чрезмерное потребление фастфуда

Блюда быстрого приготовления обычно перенасыщены вредными жирами и проходят интенсивную обработку.

"Фастфуд может вызвать воспалительную реакцию и даже нарушить работу иммунной системы", – предостерегает Манакер.

Она советует, вместо употребления большой порции в ресторане быстрого питания, приготовить обед дома и взять его с собой – это будет гораздо безопаснее с точки зрения воспаления.

5. Частое потребление обработанного мяса

Колбасы, сосиски, бекон и консервированное мясо – все это содержит так называемые конечные продукты гликирования (AGEs), которые образуются при высокотемпературном приготовлении и способствуют воспалению.

"AGEs могут улучшать вкус, но негативно влияют на здоровье", – объясняет Манакер.

Если вы хотите избежать воспаления, лучше ограничить употребление таких продуктов или заменить их на более полезные источники белка – например тофу, темпе или рыбу.

6. Использование искусственных подсластителей

Несмотря на то, что они не содержат калорий, искусственные заменители сахара могут влиять на микрофлору кишечника.

"Исследование в журнале Nature показало, что употребление подсластителей меняет баланс кишечных бактерий, уменьшая количество полезных микроорганизмов, которые производят противовоспалительные соединения", – рассказывает Манакер.

Она советует вместо этого обратить внимание на 100% чистый кленовый сироп из Канады, который содержит природное соединение квебекол – оно обладает противовоспалительными свойствами.

7. Приготовление пищи на маргарине

В маргарине, особенно в старых его версиях, часто содержатся трансжиры – мощные провокаторы системного воспаления. Даже если продукт маркируется как "без трансжиров", стоит внимательно читать этикетку.

Согласно публикации в The American Journal of Clinical Nutrition, употребление трансжиров связано с повышенным уровнем воспаления как у женщин до, так и после менопаузы, независимо от их индекса массы тела.

8. Постоянное потребление белого хлеба

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, на которые организм отвечает воспалением.

Исследование, опубликованное в журнале Mediators of Inflammation, показывает, что продукты с высоким содержанием обработанных углеводов способствуют системному воспалению.

9. Прием пищи поздно вечером

Время употребления пищи также имеет значение. Люди, которые едят поздно вечером, имеют более высокий уровень воспалительных маркеров.

В исследовании PLOS One говорится о том, что употребление большего количества калорий после 17:00 может повысить концентрацию С-реактивного белка (СРБ), который указывает на наличие воспаления в организме.

10. Злоупотребление красным мясом

AGEs присутствуют не только в обработанном, но и в обычном красном мясе, особенно если его жарить или готовить на гриле.

Высокая концентрация AGEs в мясе и способ его приготовления напрямую связаны с развитием воспалительных процессов. Чрезмерное потребление красного мяса в таком виде – еще один фактор риска.

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