От деменции до инфаркта: как картофель фри влияет на мозг, сердце и иммунитет

Жареный картофель – одно из самых популярных блюд в мире, которое любят как взрослые, так и дети. Однако, за его аппетитной хрустящей корочкой скрывается целый ряд угроз для здоровья.

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Частое употребление этого продукта может серьезно повлиять на работу внутренних органов, в частности сердца, мозга и пищеварительной системы. Издание eatthis.com рассказывает о научно подтвержденных последствиях регулярного потребления картофеля фри.

Одно из самых тревожных наблюдений было сделано в ходе исследования с участием почти 4500 взрослых, результаты которого обнародованы в The American Journal of Clinical Nutrition. Выяснилось, что употребление картофеля фри более двух раз в неделю удваивает риск преждевременной смерти.

Важно подчеркнуть: исследователи указывают, что главной угрозой является не сам картофель, а масло, в котором его жарят. Никакого подобного влияния не обнаружено при употреблении картофеля, приготовленного другими методами – например, запеченного или вареного.

Дискомфорт в желудке

Жирная пища, в частности картофель фри, задерживается в желудке дольше, чем белковая или углеводная пища. Причина в том, что жиры медленнее перевариваются, а из-за способа термической обработки такая еда содержит ещё и большое количество калорий. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Ultrasound International Open, это может вызывать боли в желудке. Другие сопутствующие симптомы – тошнота, вздутие, диарея и спазмы.

Ухудшение когнитивной функции

Картофель фри обычно жарится в гидрогенизированных маслах, которые содержат трансжиры. Эти соединения повышают уровень "плохого" холестерина (LDL) и снижают "хороший" (HDL), что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но это не всё: согласно десятилетнему исследованию с участием 1600 пожилых людей в Японии, результаты которого опубликованы в журнале Neurology, высокий уровень промышленных трансжиров в крови ассоциируется с 75% большим риском развития деменции или болезни Альцгеймера.

Ослабление иммунитета

Жирная пища с высоким содержанием насыщенных жиров, например картофель фри, может негативно влиять на микрофлору кишечника. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. Избыток жиров провоцирует размножение вредных бактерий в желудочно-кишечном тракте и подавляет полезную микрофлору. А учитывая, что здоровье кишечника напрямую связано с работой иммунной системы, подобный дисбаланс может сделать вас более уязвимыми к инфекциям и болезням.

Более высокий риск инфаркта и инсульта

Во время масштабного исследования с участием около 150 000 человек, ученые обнаружили тревожную тенденцию: регулярное употребление жареной пищи трижды в неделю увеличивает вероятность сердечных приступов и инсультов на 7%. Ежедневное потребление повышало этот риск до 15%.

Исследователи отмечают: "Наши данные демонстрируют четкую дозозависимую корреляцию между количеством жареной пищи в рационе и частотой ишемической болезни сердца".

Опасность ожирения

Факт остается фактом: жареные продукты – это источник калорий. Из-за большого количества масла они становятся "калорийными бомбами". Одно из исследований, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждает, что потребление жареных блюд напрямую связано с повышенным риском ожирения. Это лишь одна из причин, почему картофель фри входит в перечень самых вредных продуктов быстрого питания в мире.

Поэтому, хотя картофель фри может радовать ваши вкусовые рецепторы, его регулярное потребление несет серьезные риски для здоровья – от проблем с весом до нарушений мозговой деятельности и сердечно-сосудистой системы. Если уж и позволять себе фри, то как редкое угощение, а не повседневное блюдо.

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