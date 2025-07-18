Хрустящая угроза: что происходит с телом, когда вы едите чипсы каждый день

Картофельные чипсы – любимая закуска миллионов, которую трудно не съесть до последнего кусочка. Однако, за приятным вкусом скрывается ряд серьезных рисков для здоровья, о которых мало кто задумывается.

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Регулярное потребление этих хрустящих снеков может вызвать не только набор веса, но и серьезные проблемы с сердцем, сосудами и даже психикой. Издание eatthis.com рассказывает о самых опасных побочных эффектах чипсов, подтверждённых научными исследованиями.

1. Повышение артериального давления

Согласно данным клиники Майо, гипертония является серьезным фактором риска, который может вызвать деменцию и сердечные заболевания. Одна из причин ее развития – избыток натрия в рационе.

Поскольку чипсы содержат большое количество соли, регулярное их потребление может привести к значительному нарушению уровня натрия в организме. Как утверждают эксперты из Кливлендской клиники и Гарвардской медицинской школы, именно такие снеки являются среди главных источников натрия, что повышает риск развития хронической гипертонии.

2. Риск развития рака

Мало кто догадывается, что обычные чипсы могут быть источником канцерогенов. Американская ассоциация борьбы с раком обращает внимание на вещество под названием акриламид – химическое соединение, которое образуется при обработке продуктов при высоких температурах и имеет потенциально канцерогенные свойства.

Картофельные чипсы содержат особенно высокие концентрации акриламида, что делает их одним из основных источников его поступления в организм. Если вы считаете, что чипсы не могут быть такими же вредными, как, например, никотин, стоит переосмыслить это представление. И сигаретный дым, и чипсы содержат акриламид – и оба представляют опасность для здоровья.

3. Повышенный риск сердечных недугов

Известно, что жирные и обработанные продукты – это удар по сердцу. Но картофельные чипсы выделяются даже на этом фоне. Из-за содержания акриламида этот продукт может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Science Daily сообщает, что акриламид связан с повышенным риском сердечных патологий. Исследование, опубликованное в 2009 году в Национальной медицинской библиотеке, подтвердило негативное влияние этого вещества на сердце. Таким образом, если вы пытаетесь избежать проблем с сердцем, чипсы – не лучший выбор.

4. Рост вероятности инсульта

Опасность от чипсов не ограничивается только акриламидом. По информации Griffin Health, большое количество холестерина, содержащегося в этих снеках, создает дополнительный риск для людей с наследственной предрасположенностью к инсультам.

Избыток холестерина способствует накоплению жировых бляшек в артериях, что приводит к их закупорке. Клиника Майо предупреждает: это может вызвать аневризму или инсульт. Поэтому стоит заменить вредную привычку потреблять чипсы на более здоровую альтернативу.

5. Вероятность проблем с фертильностью

Кроме соли, жира и холестерина, чипсы могут содержать еще один опасный ингредиент — трансжиры. Национальный университет Сингапура отмечает, что именно чипсы часто являются источником ежедневного поступления трансжиров в рацион.

Хотя изучение долговременного воздействия трансжиров еще продолжается, предварительные результаты уже тревожные. Гарвардская медицинская школа сообщает, что трансжиры могут влиять на женскую фертильность, повышая риск бесплодия.

6. Набор веса

Вряд ли кого-то удивит, что картофельные чипсы способствуют быстрому набору лишних килограммов. Они содержат много калорий, практически не имея питательной ценности, а из-за избытка соли вызывают привыкание.

В журнале New England Journal of Medicine опубликовано исследование, связывающее снеки вроде чипсов с резким увеличением массы тела. В свою очередь, учёные из Университета Дикина обнаружили, что именно соль делает этот продукт особенно привлекательным, заставляя нас потреблять больше, чем нужно. Сочетание жира и соли – идеальная формула для чрезмерного переедания и потери контроля над весом.

7. Риск развития депрессии

Вредное воздействие чипсов касается не только тела, но и ума. Чрезмерное употребление трансжиров, которые часто содержатся в таких снеках, может ухудшить психическое здоровье.

В 2016 году в Национальной медицинской библиотеке США опубликовано исследование, показавшее связь между повышенным потреблением трансжиров и риском депрессии. Если вам кажется, что пачка чипсов поможет поднять настроение, имейте в виду: она может иметь обратный эффект и серьезно повлиять на ваше эмоциональное состояние.

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты повышают уровень холестерина.

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