5 масел, которые эфективно преображают волосы и кожу головы
С давних времен практика использования масел, была основой для ухода за волосами. Такие средства улучшают циркуляцию крови у кожи головы, стимулируя рост волос и укрепляя их, а также делают пряди более живыми и увлажненными.
Сегодня довольно просто выбрать нужное масло, имея большой выбор для каждого типа волос и учитывая его проблемы и потребности. Как именно выбрать масло для своих волос, рассказали в OBOZ.UA.
Масло дикого батауа
Это жирное масло, производимое из семян дикого батауа, также известного как инка-инчи, амазонский орех или саша инчи. Такое масло содержит витамин Е и омега-9, являющиеся важными компонентами для роста волос. Масло способно вернуть волосам блеск и увлажнить кожу.
Масло лаванды
Лавандовое масло может ускорять рост волос благодаря противомикробным и антибактериальным свойствам, способствующим увеличивать волосяные фолликулы, поддерживающие отрастание волос. Такое средство успокаивает кожу и придает приятный аромат.
Луковое масло
Такое масло стимулирует рост волос и питает фолликулы, способствуя отрастанию волос. Кроме того, оно питает и увлажняет кожу головы, оказывая противовоспалительное действие.
Кокосовое масло
Кокосовое масло – это очень популярный продукт по уходу за волосами, поскольку оно эффективно поддерживает здоровье кожи и питает волосяные фолликулы. Кокосовое масло содержит витамин Е и антиоксиданты, которые улучшают здоровье волос и способствуют их росту.
Органовое масло
Аргановое масло имеет высокую концентрацию жирных кислот и витаминов, которые глубоко увлажняют волосы, делая их мягкими и блестящими, а также способствуют уменьшению ломкости и разделению кончиков. Кроме того, масло содержит антиоксиданты, которые помогают защитить волосы от повреждений и вредных факторов окружающей среды.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, пользу кокосового масла для волос и кожи головы.
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