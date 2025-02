5 методов похудения, которые обоснованы наукой

Чтобы стать стройными и подтянутыми, важно не слепо следовать временным трендам, а ориентироваться на проверенные наукой методы. Такой принцип требует сочетания здоровых привычек, которые не всегда включают строгие диеты или интенсивные тренировки.

Получить фигуру вашей мечты вполне реально, если иметь четкую цель, преданность и самоорганизованность. В Eat This, Not That предложили рассмотреть научно подтвержденные стратегии, которые помогут худеть эффективно и без лишних хлопот.

Употребляйте цельную пищу

Отказ от ультраобработанных продуктов в пользу цельных или растительных продуктов — это эффективный способ похудеть и улучшить здоровье. Научные исследования подтверждают, что растительная диета может не только помочь сбросить вес, но и улучшить состояние при хронических заболеваниях. Кроме того, замена обработанной пищи на натуральную снижает количество потребляемых калорий, что в свою очередь способствует снижению веса.

Поднимайте тяжести

После 30 лет каждые 10 лет мы теряем 3-5% мышечной массы, из-за чего в физической активности появляется особая потребность. В частности, поднятие тяжестей помогает наращивать мышцы и эффективно снижать уровень жира в организме.

Исследования показали, что силовые тренировки могут помочь уменьшить до 1,4% общего жира, без необходимости кардио или диеты. Таким образом, это эффективный способ достичь целей по похудению и улучшению физической формы.

Выполняйте интервальные тренировки высокой интенсивности

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) помогут вам стать стройными и подтянутыми, повышая как мышечный тонус, так и кардио-форму. Для результата достаточно выполнять упражнения продолжительностью до 4 минуты хотя бы 3 раза в неделю. Кроме того, HIIT также помогает уменьшить подкожный и брюшной жир, улучшая физическую форму и уровень сахара в крови.

Высыпайтесь и откажитесь от ночных перекусов

Недостаточный сон может негативно повлиять на здоровье, в частности способствовать накоплению лишнего жира. Чтобы улучшить сон и избежать набора веса, следует избегать тяжелой пищи перед сном, ограничить употребление алкоголя и обеспечивать организм необходимыми калориями в течение дня.

Дополнительно, следует включить в рацион источники клетчатки, избегать электроники за 30 минут до сна и выключить свет в комнате. Кроме того, чтобы улучшить качество сна, попробуйте проветрить комнату и держать ее прохладной.

Занимайтесь активностью, которая вам нравится

Если ваши тренировки не приносят удовольствия, попробуйте найти вид физической активности, который вам действительно нравится. Занятия спортом могут не только помочь избавиться от лишнего веса, но и положительно повлиять на борьбу с депрессией, стимулируя выработку дофамина.

Не забывайте, что здоровье и физическая активность должны быть для вас в радость. А потому выбирайте упражнения и занятия, которые вдохновляют. Это может быть прогулка на природе, катание на байдарках или активные игры вместо привычных тренировок.

