5-минутная прогулка: секрет ежедневного похудения для женщин

Если вы хотите похудеть, но нет времени на тренажерный зал, попробуйте придерживаться сбалансированного питания и внедрять в жизнь пятиминутную тренировку по ходьбе. Она включает упражнения, которые можно выполнять во время прогулки, что поможет проработать проблемные зоны, в частности бедра, руки и живот.

Какие упражнения можно выполнять при ходьбе и как вы можете разнообразить прогулку, приближая похудение, рассказали в Eat This, Not That. Ходите в обычном темпе, чередуя 10 шагов и 10 повторений, выполняя 2-4 цикла в зависимости от вашего уровня подготовки.

Коленки, поднятые высоко

Высокие колени – это легкий способ добавить кардио и укрепить мышцы кора, бедер и квадрицепсы. Для этого начните в обычном темпе, поднимая колени как можно выше к груди и быстро меняя ноги. Добавляйте движения руками, чтобы поддерживать ритм и выполняйте упражнение в течение заданного времени.

Прыжки и приседания

Прыжки с приседаниями эффективно повышают пульс и укрепляют ноги, ягодицы и икры. Для выполнения расставьте ноги на ширине плеч, присядьте, а затем резко прыгните вверх, выпрямляя ноги. Приземлитесь мягко и сразу переходите к следующему повторению. Выполните запланированное количество раз и вернитесь к обычной ходьбе.

Выпады при ходьбе

Выпады во время ходьбы укрепляют квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы, задействуя мышцы пресса. Во время каждого шага опускайтесь в выпад, держа колени под углом 90°. Оттолкнитесь полной ступней, переходя к следующему выпаду другой ногой. Выполняйте упражнение в плавном темпе до желаемого количества повторений.

Удары пятками

Добавьте удары пятками к ходьбе, чтобы активировать подколенные сухожилия, икры и ягодицы. Ходите в умеренном темпе, поднимая пятки к ягодицам поочередно. Периодически двигайте руками, как при обычной ходьбе и выполняйте упражнение столько повторов, сколько сможете.

Вращения руками

Во время ходьбы добавьте круги руками для работы с верхней частью тела. Вытяните руки на уровне плеч и выполните небольшие круговые движения, активируя плечи, бицепсы и трицепсы. Сделайте 10 кругов в одну сторону, а затем измените направление и выполните еще 10. Это поможет укрепить мышцы верхней части тела во время ходьбы.

