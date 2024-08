Улучшение, которое поможет сжигать больше лишнего веса: советы для ходьбы

Если ходьба является вашим основным видом активности, вы можете повысить ее эффективность. Для этого можно ходить быстрее или выбирать для маршрутов пересеченную местность, чтобы сжигать больше калорий.

Также, не лишним будет добавить отягощения, например, носить с собой рюкзак или выполнять упражнения во время ходьбы. Такие изменения помогут увеличить сжигание калорий и улучшить общий уровень физической подготовки, сообщили в Eat This, Not That.

Существует способ, который помогает удваивать результат, сжигая больше калорий во время ходьбы. Для этого достаточно чередовать 1 минуту легкой ходьбы с движениями в быстром темпе в течение 30 секунд. Эксперты говорят, что если повторять эти интервалы во время прогулки, можно повысить эффективность от тренировки.

Тренер, диетолог и основатель Train Like A Gymnast Даниэль Грей говорит, что интервальные тренировки эффективно сжигают калории даже после завершения упражнения. Это происходит из-за повышенного потребления кислорода, который необходим для восстановления тела. Такой подход помогает выйти из зоны комфорта и улучшить эффект от тренировки.

Кроме того, ученые из Американского физиологического общества обнаружили, что короткие серии высокоинтенсивных упражнений могут значительно увеличить сжигание калорий. Исследования показали, что если чередовать интенсивные интервалы с менее требовательными упражнениями, вполне реально сжечь 200 калорий всего за 2,5 минуты. Это эффективный способ повысить расход энергии за короткое время.

Однако, если интервальные тренировки вам не подходят, вы можете попробовать добавить сопротивление для повышения сжигания калорий. Использование гирь или отягощений во время ходьбы может быть эффективным. Таким образом, вы также можете включить упражнения, такие как скручивания или жим над головой, чтобы тренировать силу и стабилизировать ядро.

"Вы также можете делать скручивания или отжимания над головой во время ходьбы с отягощениями, что поможет вам тренировать силу и стабилизировать мышцы одновременно... Когда вы тратите больше энергии на выполнение задачи, вы сжигаете больше калорий", — говорит Даниэль Грей.

