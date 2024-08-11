Ходьба для потери веса: советы, которые помогут избавиться от жира
Ходьба в 10 000 шагов в день эффективно способствует похудению, улучшает сердечно-сосудистое здоровье и поднимает настроение. Хотя добиться этой цели может быть сложно, но с несколькими простыми советами можно легко включить больше шагов в свой ежедневный график.
Что для этого нужно и как ходить, чтобы сжигать лишние килограммы? В Eat This, Not That! поделились 11 советами от эксперта по фитнесу Кайри Фурра, которые помогут ходить более эффективно.
Ставьте реалистичные цели
Устанавливайте реалистичные цели, начиная с достижимых и постепенно увеличивая нагрузку во избежание истощения и травм. Это поможет сохранить мотивацию и поддерживать последовательность достижения цели.
Сосредоточьтесь на интенсивности
Чтобы повысить эффективность от таких прогулок, чередуйте скорую ходьбу с отдыхом в течение 20 минут. Это поможет сжечь больше калорий и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ускоряйте обмен веществ
Регулярные прогулки могут ускорить метаболизм, что способствует более эффективному сжиганию калорий. Кроме того, этот эффект может продолжаться даже после прогулки.
Добавьте наклоны и изменяйте темп ходьбы
Чтобы сжигать больше калорий, изменяйте темп ходьбы и используйте наклоны. Если гуляете по улице, найдите холмы для подъема, или настройте наклон на беговой дорожке.
Отслеживайте свой прогресс
Используйте фитнес-трекер или мобильное приложение для отслеживания ежедневных шагов и сожженных калорий. Это поможет лучше понимать свою физическую активность и оставаться мотивированным, превращая ходьбу в соревнование.
Меняйте свои маршруты
Попытайтесь изменять маршруты прогулок, чтобы исследовать новые места и привлекать разные мышцы тела. Это сделает ваши прогулки более интересными и увлекательными.
Пейте воду
Поддержка гидратации важна для оптимальной физической работоспособности и максимизации преимуществ от такой активности. Пейте воду до, во время и после прогулок, чтобы поддерживать гидратацию и улучшить процессы сжигания жира.
Отправляйтесь на утренние прогулки
Утренние прогулки ускоряют метаболизм и помогают снизить риск заболеваний. Старайтесь пройтись 30 минут, чтобы настроиться на положительный день и насладиться тишиной перед дневными делами.
Не бойтесь беговой дорожки
В дни плохой погоды беговые дорожки – отличная альтернатива для соблюдения распорядка. Используйте их во время просмотра телевизора или прослушивания музыки, чтобы оставаться активными.
Паркуйтесь немного дальше
Паркуйте машину подальше от входа или выходите на 1-2 остановки раньше, чтобы увеличить количество шагов в течение дня. Это простой способ добавить физическую активность в рутину.
Выгуливайте своих домашних животных
Выгуливание собак полезно как для вас, так и для ваших любимцев, помогая оставаться активными и проводить время вместе. Регулярные прогулки обеспечивают необходимые физические упражнения для собак и улучшают ваше самочувствие.
Делайте перерывы на прогулку
Делайте перерывы на прогулки в течение дня, чтобы не сидеть слишком долго. Это улучшит кровообращение и поможет добиться ежедневного количества шагов.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как ходить правильно, чтобы худеть.
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