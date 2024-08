Ходьба для потери веса: советы, которые помогут избавиться от жира

Ходьба в 10 000 шагов в день эффективно способствует похудению, улучшает сердечно-сосудистое здоровье и поднимает настроение. Хотя добиться этой цели может быть сложно, но с несколькими простыми советами можно легко включить больше шагов в свой ежедневный график.

Что для этого нужно и как ходить, чтобы сжигать лишние килограммы? В Eat This, Not That! поделились 11 советами от эксперта по фитнесу Кайри Фурра, которые помогут ходить более эффективно.

Ставьте реалистичные цели

Устанавливайте реалистичные цели, начиная с достижимых и постепенно увеличивая нагрузку во избежание истощения и травм. Это поможет сохранить мотивацию и поддерживать последовательность достижения цели.

Сосредоточьтесь на интенсивности

Чтобы повысить эффективность от таких прогулок, чередуйте скорую ходьбу с отдыхом в течение 20 минут. Это поможет сжечь больше калорий и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ускоряйте обмен веществ

Регулярные прогулки могут ускорить метаболизм, что способствует более эффективному сжиганию калорий. Кроме того, этот эффект может продолжаться даже после прогулки.

Добавьте наклоны и изменяйте темп ходьбы

Чтобы сжигать больше калорий, изменяйте темп ходьбы и используйте наклоны. Если гуляете по улице, найдите холмы для подъема, или настройте наклон на беговой дорожке.

Отслеживайте свой прогресс

Используйте фитнес-трекер или мобильное приложение для отслеживания ежедневных шагов и сожженных калорий. Это поможет лучше понимать свою физическую активность и оставаться мотивированным, превращая ходьбу в соревнование.

Меняйте свои маршруты

Попытайтесь изменять маршруты прогулок, чтобы исследовать новые места и привлекать разные мышцы тела. Это сделает ваши прогулки более интересными и увлекательными.

Пейте воду

Поддержка гидратации важна для оптимальной физической работоспособности и максимизации преимуществ от такой активности. Пейте воду до, во время и после прогулок, чтобы поддерживать гидратацию и улучшить процессы сжигания жира.

Отправляйтесь на утренние прогулки

Утренние прогулки ускоряют метаболизм и помогают снизить риск заболеваний. Старайтесь пройтись 30 минут, чтобы настроиться на положительный день и насладиться тишиной перед дневными делами.

Не бойтесь беговой дорожки

В дни плохой погоды беговые дорожки – отличная альтернатива для соблюдения распорядка. Используйте их во время просмотра телевизора или прослушивания музыки, чтобы оставаться активными.

Паркуйтесь немного дальше

Паркуйте машину подальше от входа или выходите на 1-2 остановки раньше, чтобы увеличить количество шагов в течение дня. Это простой способ добавить физическую активность в рутину.

Выгуливайте своих домашних животных

Выгуливание собак полезно как для вас, так и для ваших любимцев, помогая оставаться активными и проводить время вместе. Регулярные прогулки обеспечивают необходимые физические упражнения для собак и улучшают ваше самочувствие.

Делайте перерывы на прогулку

Делайте перерывы на прогулки в течение дня, чтобы не сидеть слишком долго. Это улучшит кровообращение и поможет добиться ежедневного количества шагов.

