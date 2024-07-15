Секреты правильной ходьбы: как выполнять упражнение правильно
Спортивная ходьба является эффективной физической активностью, положительно влияющей на здоровье человека. Она способствует улучшению сердечно-сосудистой системы, увеличивает выносливость и поддерживает здоровый уровень холестерина в организме.
Спортивная ходьба также способствует снижению стресса, улучшает настроение, помогает снижать лишний вес, поддерживать суставы в хорошей форме. В Eat This, Not That! поделились советами и правилами относительно спортивной ходьбы от олимпийской спортсменки Робин Стивенс, которые помогут ходить максимально эффективно.
Увеличьте скорость с помощью фартлекса
Скоростная ходьба может помочь сжечь больше калорий. Стивенс рекомендует использовать фартлекс – комбинацию разных темпов, чтобы улучшить свою выносливость. Начните со смешанного подхода на короткое время и постепенно увеличивайте нагрузку. Таким образом, вы можете 100 метров бежать в привычном темпе, а еще 100 побегут с трусцой или предпочесть медленную ходьбу. Стивенс советует повторять упражнение от 20 до 40 минут в день.
Укрепляйте ягодичные мышцы с помощью прыжков на ящик
Стивен рекомендует укреплять ягодичные и икроножные мышцы для улучшения эффективности ходьбы. Для этого можно совершать прыжки на ящики или на скамейку. Выполняйте по 15 упражнений с каждой стороны, повторяя 4-5 раз, активизируя ягодичные мышцы во время каждого шага вверх.
Работайте над своим корпусом
Основная сила играет ключевую роль в ходьбе, поддерживая осанку и активируя мышцы. Это также важно для стабильности и выполнения основной работы в тренажерном зале. А потому Стивен рекомендует выполнять упражнение "лодка", которое укрепляет корпус.
Усиливайте махи руками
Усилить ход можно, выполняя движения руками, используя легкие гири. Повторяйте размах руками вперед-назад, словно вы ходите на месте перед зеркалом, чтобы укрепить мышцы между лопатками, развить силу в движении и мышцах кора.
Смешивание тренировок
Во время подготовки к Олимпийским играм Стивенс ежедневно пробегала 18-20 километров, делала силовые упражнения и другие формы кардиотренировок, например, ездила на велосипеде или плавала в течение 40 минут. Она отмечает, что такой интенсивный график не подходит для домашних спортсменов, но рекомендует смешивать разные виды тренировок для улучшения силы и результативности во время ходьбы.
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