Пошаговое уменьшение веса: как ходьба помогает худеть

Ходьба - это простая физическая активность, которая имеет множество преимуществ для здоровья, включая улучшение сердечно-сосудистой системы, укрепление костей и мышц, а также снижение риска хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. Регулярные прогулки способствуют уменьшению лишнего веса, улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Кроме того, ходьба после еды может помочь в пищеварении и регулировании уровня сахара в крови. Какие еще полезные свойства ходьбы достойны того, чтобы добавить такую активность к своему расписанию, рассказали в Eat This, Not That!

Ходьба против лишних килограммов

У каждого из нас есть определенное количество калорий, которые сжигаются в течение дня, что называется метаболизмом в состоянии покоя. Хотя это число стабильно, дополнительные движения в течение дня могут значительно увеличить общее сжигание калорий. Потеря веса зависит от баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями, и увеличение физической активности способствует этому процессу. Кроме того, упражнения также помогают контролировать уровень сахара в крови, что также облегчает похудение.

Улучшение уровня сахара в крови

Во время упражнений средней интенсивности ваши мышцы отдают предпочтение углеводам как основному источнику энергии. Ходьба после еды помогает использовать избыток сахара в крови, что улучшает контроль уровня сахара и способствует похудению. Это важно для сердечно-сосудистого здоровья и облегчает работу поджелудочной железы. Упражнения после еды увеличивают сжигание калорий и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Почему следует гулять после еды

Ходьба полезна для физического и психического здоровья в любое время в течение дня. Однако, после еды такая физическая активность помогает снижать уровень сахара в крови, что особенно актуально для людей с диабетом 2 типа. Кроме того, для тех, кто не имеет проблем со здоровьем, ходьба может способствовать похудению и предотвращению будущих осложнений.

