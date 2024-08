5-минутная тест-тренировка для определения формы: советы от тренера

Для многих людей, которые только начинают свой путь к здоровому образу жизни, фитнес может быть несколько загадочным понятием. Однако, такая активность является несколько большим и не ограничивается только тонким телом или большой мышечной массой, поскольку это сочетание различных физических характеристик, которые отражают общий уровень здоровья.

Таким образом, чтобы быстро оценить свою физическую форму, вы можете добавить тесты на максимальное количество повторений и пробежку, или попробовать выполнить некоторые упражнения для проверки гибкости корпуса, мышечной и аэробной выносливости. Какие упражнения могут определить состояние вашей формы, рассказали в Eat This, Not That.

Отжимания (мышечная выносливость)

Начните с высокой планки, опустите тело к полу, а затем оттолкнитесь назад. Повторяйте это в течение одной минуты и подсчитайте количество повторений.

Рекомендация: 20+ отжиманий для мужчин, 15+ отжиманий для женщин.

Планка (основная выносливость)

Начните с позиции высокой планки, затем опустите предплечье на пол и удерживайте тело прямой линии от плеч до щиколоток. Задержитесь в этом положении, следя за правильной формой. Измерьте время, сколько вы можете удерживать планку без нарушения техники.

Рекомендация: старайтесь продержаться 2 минуты или больше.

Прыжки на скакалке (сердечно-сосудистая выносливость)

Встаньте с ногами, расставленными вместе, а руки держите по бокам. Подпрыгните, расставив ноги и подняв руки над головой. Затем вернитесь в исходное положение. Попытайтесь сделать как можно больше прыжков в минуту для улучшения выносливости.

Рекомендация: 40+ прыжков за 1 минуту.

Сидеть и тянуться (гибкость мышц нижней части спины и подколенных сухожилий)

Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Потянитесь вперед от бедер и попытайтесь дотянуться до пальцев ног. Не перенапрягайтесь, просто протяните руки настолько, насколько удобно.

Рекомендация: Вы должны прикоснуться к пальцам ног или выйти за их пределы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о 5-минутных упражнениях для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.