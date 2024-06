Упражнения на 5 минут: как худеть не тратя много времени

Если у вас мало времени и сильное желание похудеть как можно быстрее, вы можете выполнять некоторые интенсивные упражнения, которые активно сжигают жир и возвращают утраченные формы. Кроме того, такой темп может способствовать наращиванию мышц и улучшению вашей выносливости.

Для тех, кто готов к интенсивной тренировке, включающей комплексные движения для спины, груди, плеч, рук и ног, в Eat This, Not That! собрали самые полезные упражнения, которые помогут похудеть за короткое время. Для их выполнения вам понадобятся гантели, таймеры и мотивация.

Тяга с гантелями Renegade и отжимания (6-8 повторений каждой рукой)

Начните в положении для отжиманий, держа гантели в руках. Напрягите пресс и сожмите ягодицы, поднимая одну гантелю к бедру. Далее, повторите другой рукой. После этого выполните отжимания, опускаясь под контролем и выталкиваясь назад, разгибая грудную клетку и трицепс.

DB Arnold Press (8-10 повторений)

Держите гантели перед собой на ширине плеч. Поверните ладони к себе и плавно вытолкните вес вверх, разгибая плечи в верхней точке. Затем вернитесь в исходное положение перед повторением. Повторите упражнение.

Боковые выпады с гантелями (10 повторений на каждую ногой)

Держа гантели возле себя, сделайте шаг в сторону одной ногой, отводя бедра назад. Одна гантель должна быть снаружи, а другая - внутри шагающей ноги, сохраняя контроль при опускании. Оттолкнитесь пяткой рабочей ноги, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите с другой ногой.

Ветряная мельница с гантелями (5 повторений в каждую сторону)

Начните с поднятия гантели над головой, зафиксировав руку и расставьте ноги на ширине плеч. Держа пресс напряженным, толкните бедро в направлении заблокированной руки, одновременно тянувшись другой рукой к земле, глядя на поднятую руку. Опуститесь как можно ниже, затем продвиньте бедра вперед и вернитесь в исходное положение. Выполните все повторения перед сменой руки.

