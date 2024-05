Сжигайте калории прямо в спальне: выполните эти простые упражнения

Если вы хотите сжечь лишние калории, то для этого не обязательно выходить из собственной спальни. Диетологи дали рекомендации, как добавить больше активности в спальню, чтобы дать серьезный толчок вашим усилиям по похудению.

Это может пригодиться, если вы ставите цель сбросить лишние калории. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That.

Сделайте гардероб Slim-down

Вы можете заняться простейшими упражнениями, ведь любое движение сжигает калории, и это всегда выигрыш по сравнению с сиденьем. Например, займитесь приведением в порядок гардероба. Это ведь физическое занятие, которое отразится на вашем физическом состоянии. По словам специалистов, делайте это в течение 35 минут и вы сможете сжечь до 100 калорий.

Уберите под своей кроватью

Вы сможете сжечь лишние калории, а также сделать вашу комнату чище. Ведь если вы ляжете на пол, вы сожжете калории, а также справитесь с грязью и пылью, которые могут мешать вам легко дышать во время сна.

Выполните несколько простых движений йоги

Йога и растяжка прямо в спальне могут расслабить тело и помочь сжечь лишние калории. Специалисты советуют использовать поручни кровати, чтобы усилить растяжку или как рычаг, чтобы растянуть труднодоступные мышцы, например ромбовидную мышцу верхней части спины и трапециевидную мышцу.

Читайте

Невероятно, но это также поможет сжечь лишние калории, ведь для работы мозга нужна энергия, а чтение сжигает почти вдвое больше калорий, чем сон. Поэтому специалисты говорят о пользе чтения для сжигания калорий даже в вашей спальне.

Напишите список дел

Если вы заранее планируете выполнение важных упражнений, это поможет вам успокоиться, чтобы вы могли спать лучше ночью. В то же время, это создает пространство для тела, которое меньше испытывает стресс и лучше отдыхает. В конце концов вы становитесь менее восприимчивыми к тяге к сахару и стрессовой пище.

Выполняйте дыхательные упражнения

Это одно из практических упражнений, которое можно выполнять каждый вечер перед сном. Для выполнения медленно вдохните через нос на восемь счетов, затем задержите воздух в легких на восемь счетов и медленно выдохните на восемь счетов. Упражнение нужно повторить 10 раз. Это также уменьшит уровень гормона стресса кортизола, связанного с жиром на животе, сахаром и уменьшением мышечной ткани. Специалисты отмечают, что это упражнение поможет вам лучше спать, а ваше тело восстановит свои ткани мышц во время сна.

Пропустите рекламу

Не отвлекайтесь на рекламу, особенно вкусной с виду пищи. Ведь поздняя ночная реклама пиццы может вынудить вас пойти на кухню, чтоб перекусить, даже если вы не голодны. Поэтому, если можете, записывайте любимые шоу на видеорегистратор, чтобы пропускать рекламу и избегать соблазна. А еще лучше – вместе уберите телевизор из спальни, чтобы улучшить качество и количество сна.

Сжигайте калории во время прелюдии

Вы можете потратить немного времени во время прелюдии, сжигая лишние калории. Ведь это поможет укрепить ваши мышцы, и в зависимости от продолжительности вы можете сжечь 70-80 калорий каждые 10 минут, говорят специалисты.

И будьте творчески вместе со своим партнером

Также следует ввести запрет на использование мобильных телефонов в постели, уволив больше времени, чтобы отдохнуть с другими. "Проявите изобретательность, обретая больше способов физического общения со своим партнером. И даже растягиваться вместе в постели – самый сексуальный способ сжечь калории", – говорят специалисты.

Прекратите есть за три часа до сна

Соблюдайте распорядок и ни в коем случае не ешьте по крайней мере за три часа до того, как ляжете спать. Причем не может быть никаких исключений, потому что вы рискуете просыпаться с раздутием живота. Если вы сможете придерживаться этого правила, это сможет помочь вашему общему метаболизму.

И обязуйтесь не есть в спальне

Одна из причин набора веса – люди едят в своей комнате, когда они ложатся на кровать и смотрят телевизор, пока бездумно жуют. Ведь люди так увлекаются телевизором и не обращают внимания на то, что они едят. Однако когда люди отказываются от этой привычки, они предотвращают потребление сотен лишних калорий.

Попробуйте чай

Диетологи говорят, что если вы действительно хотите насладиться вкусом чего-нибудь вечером, выпейте травяной чай без кофеина. Ведь теплая жидкость поможет насытить вас и унять ночной голод. Это поможет сжечь жир на животе.

Сделайте несколько растяжек на стуле

Такие легкие тренировки не будут стимулировать вас настолько, что вы не сможете заснуть. Однако для большего эффекта следует выполнять растяжки сидя, а также растяжки, когда вы лежите на спине и осторожно растягиваете спину и ноги.

Начните ночную растяжку в постели

Легкая растяжка в постели также может быть полезна. Поэтому следует потянуться на кровати перед сном. Легкие растяжки расслабят мышцы и сожгут несколько лишних калорий. Например, трижды коснитесь пальцев ног (или настолько низко, насколько вам удобно) и удерживайте по крайней мере семь секунд. Переместите ноги в форму V и потянитесь в каждую сторону три раза, повторяя по семь секунд каждую.

Выключите обогреватель

Один из эффективных советов – уменьшите температуру на термостате. Это ведь не только сэкономит вам расходы на отопление, но более низкая температура поможет вам сжечь больше калорий, поскольку ваше тело тратит больше энергии, чтобы согреться. А чем лучше вы будете спать, тем больше потеряете калорий.

