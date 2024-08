5-минутные упражнения для улучшения выносливости: активность, которую следует добавить с возрастом

Чтобы сохранять энергию и силу в теле для длительного выполнения физических или умственных задач, вам не обойтись без мышечной и кардиореспираторной выносливости. В частности, для улучшения мышечной выносливости, следует выполнять силовые тренировки с меньшими весами, но большим количеством повторений, а для кардиореспираторной, необходимо регулярно заниматься кардио, постепенно увеличивая темп.

Такие упражнения позволят со временем двигаться быстрее, легче и без излишней усталости в теле. Что для этого может помочь и какую активность следует прибавить с возрастом, рассказали в Eat This, Not That.

Пробежка

Чтобы повысить выносливость, бегайте почаще, желательно 3-4 раза в неделю. Начните с легкой дистанции и темпа, чтобы дать организму время адаптации. А также соблюдайте последовательность. Таким образом, со временем вы сможете бегать подольше и чаще.

Эллиптический тренажер

Занятия на эллиптическом тренажере отлично имитируют бег, но при всем этом без значимой перегрузки на суставы. Этот кардиотренажер предоставляет всестороннюю тренировку, которая сжигает калории и активирует руки и ноги. Кроме того, вращение педалей в обратном направлении привлекает разные мышцы, помогая повысить выносливость и снизить риск травм.

Велотренажер

Тренировка на велотренажере эффективно повышает выносливость и может пробудить интерес к езде на велосипеде. Увеличивайте интенсивность тренировок, чтобы быстрее развивать выносливость. Также вы можете бросать вызов, постепенно продлевая время и расстояние, чтобы достигать лучших результатов.

Поднимайтесь на тренажере, имитирующем лестницу

Подъем по лестнице – это отличная тренировка, которую легко включить в свою повседневную жизнь. Всегда выбирайте лестницу вместо лифта или эскалатора, особенно когда выполняете какие-то дела. А чтобы повысить эффективность, попробуйте подниматься через 2 ступени. Однако, будьте осторожны, чтобы избежать травм.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как худеть тратя на тренировку всего 5 минут.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.