5 преимуществ силовых тренировок для вашего здоровья

Силовые тренировки известны не только как средство достижения физических изменений, но и мощный способ укрепления здоровья. И не обязательно иметь специальное оборудование, чтобы воспользоваться этими преимуществами.

По словам тренера Зои Шварц, тренировки, направленные на развитие силы через использование веса собственного тела, свободных отягощений, силовых тренажеров могут значительно улучшить ваше самочувствие и упростить повседневные дела. Больше о пользе силовых упражнений пишет eatthis.com.

Если вы нуждаетесь в дополнительной мотивации, ниже приведены пять ключевых преимуществ силовых тренировок, которые помогут вам принять решение в пользу занятий. Но перед тем, как начинать какие-либо тренировки, особенно с отягощениями, следует проконсультироваться с врачом, если у вас есть хронические заболевания или вы давно не занимались спортом.

Более эффективно сжигание калорий

Без активности взрослые за каждое десятилетие теряют до восьми процентов своей мышечной массы. Это влияет на то, сколько калорий они тратят каждый день. С течением времени это может привести к увеличению веса и связанным с этим рискам, таким как сердечные заболевания, диабет и гипертония. Однако регулярные силовые тренировки могут изменить ситуацию. Они помогают восстановить мышечную массу и ускорить метаболизм, способствующий потере жира. Исследования показывают, что только через десять недель тренировок метаболизм может повыситься на семь процентов.

Уменьшение риска травм и падений

Силовые тренировки помогают выровнять мышечный дисбаланс, улучшают подвижность и силу. Это снижает риск получения травм, особенно с возрастом. Исследования показывают, что включение таких упражнений в тренировку может снизить вероятность падений у людей старшего возраста на 34 процента.

Поддержка здоровья сердца

Регулярные занятия с отягощениями положительно влияют на уровень АД и холестерина, снижая риск сердечных заболеваний. Исследования свидетельствуют, что всего один час силовых тренировок в неделю может снизить вероятность сердечного приступа на 40–70 процентов.

Укрепление костей

Тренировки с отягощениями не только укрепляют мышцы, но и помогают сохранить плотность костей, что важно для профилактики остеопороза. Регулярные тренировки дважды в неделю могут значительно улучшить состояние ваших костей и снизить риск переломов.

Улучшение психического здоровья

Помимо физических преимуществ, силовые тренировки также оказывают положительное влияние на психическое здоровье, снижая уровень тревожности и симптомы депрессии. Регулярные занятия способствуют развитию уверенности в себе, выносливости и даже улучшению настроения.

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