Шаги к похудению: как достичь стройного тела с помощью ходьбы

Существует множество мифов относительно физических упражнений, часто вводящих людей в заблуждение. Если спросить тренеров и медицинских экспертов, то многие скажут, что самый большой миф касается ходьбы.

Ходьба – это не просто способ перемещения из одного места в другое. Она не является "ленивым" упражнением, отстающим от силовых тренировок или бега на длинные дистанции. По словам eatthis.com, ходьба не только улучшает уровень энергии, помогает спать, уменьшает риск заболеваний и продлевает жизнь, но и способствует снижению веса и достижению стройного тела.

Ходьба как секрет здоровья

Ходьба – это одно из наименее оцененных упражнений для похудения. По словам тренера Райана Ходжсона, ходьба имеет минимальные барьеры для начала.

"Ее можно практиковать где угодно, она доступна практически для всех и не нуждается в специальном оборудовании или технологиях. Ходьба помогает сжигать около 100 калорий в час, что облегчает достижение дефицита. Это также отличный способ для занятых родителей быть активными вместе с детьми", – добавляет тренер.

Увеличивайте скорость прогулок

Чтобы извлечь максимальную выгоду от ходьбы, особенно для снижения веса, необходимо повысить скорость. Как пояснил Стив Стоунхаус, директор по обучению в STRIDE, скорая ходьба повышает пульс и помогает сжигать накопленный жир.

Вам не нужно истощать себя или наносить вред организму. Ходьба должна быть "умеренной", когда "дыхание становится тяжелее", но вы должны иметь возможность немного говорить. Если вы можете петь, это означает, что вы идете слишком медленно.

Ходьба по наклону

Еще один способ повысить эффективность ходьбы для сжигания жира – это ходьба в гору или использование функции наклона на беговой дорожке. Ходьба или бег на наклоне сжигает на 70% больше жира по сравнению с ровной поверхностью, так как тело использует больше калорий в качестве топлива.

"Беговые дорожки с наклоном хорошо подходят для тренировки сердечно-сосудистой системы", – отмечает тренер Олли Лейвер.

Быстрая ходьба – отличный тренажер для тела

По словам экспертов клиники Майо, "регулярная скорая ходьба" укрепляет мышцы и кости. Польза от быстрой ходьбы включает в себя улучшение состояния при гипертонии, высоком уровне холестерина, болях в суставах и мышцах, а также диабете.

Исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, показало, что скорые прогулки по 30 мин улучшают кровообращение в мозге и когнитивные функции, а также функцию памяти. Регулярная быстрая ходьба также снижает риск смерти от всех причин на 20%, согласно исследованию British Journal of Sports Medicine.

Тренировка быстрой ходьбы

Тренер Эш Уилкинг предоставляет отличную тренировку для быстрой ходьбы. Это занятие длится час и включает:

Разминка: 12 минут ходьбы, включая 1 минуту в "высшем темпе" и 30 секунд удары пятками или коленями. Повторить 8 раз.

Тренировка: 3 минуты быстрой ходьбы, затем 2 минуты легкого темпа. Повторить 8 раз.

Перезарядка: 8 мин. медленной ходьбы.

Чтобы сжигать еще больше калорий, выполняйте эту тренировку на беговой дорожке с уклоном.

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