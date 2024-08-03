Худшие ошибки в похудении: эксперт-психолог раскрывает секрет

Процесс потери веса сам по себе непрост, но психологический аспект этого пути может быть еще более сложным. Психолог и доктор философии Гэри Фостер выпустил книгу, которая поможет вам изменить свое мышление по поводу похудения.

Специалист на протяжении своей карьеры изучал психологию ожирения и потери веса. По его словам, один фактор лучше подходит для тех, кто стремится потерять вес и улучшить свое здоровье. Детальнее о нем пишет eatthis.com.

В своей книге "Изменение: 7 мощных изменений мышления для длительной потери веса" Фостер выделяет одну иллюзию, с которой многие начинают свой путь похудения.

"Все сосредотачиваются на том, что и как есть. Я часто получаю вопрос, например: действительно ли можно есть бекон и худеть? Какие продукты ускоряют метаболизм утром? Люди хотят, чтобы им сказали, что именно есть", – говорит автор книги.

Однако, по его словам, "важный компонент – это ваше мышление".

Важность мышления

Фостер утверждает, что карьера научила его: когда вы фокусируете потерю веса вокруг того, что есть, а не что не есть, это может помочь вам добиться успеха или, наоборот, способствовать неудаче. Если вы считаете, что похудение заключается в использовании силы воли и дисциплины, чтобы избегать многих продуктов, которые вам нравятся, но потом все же едите их из-за стресса, занятости или тяжелого дня, то вы создали ситуацию, где естественно подводите себя.

Ключ к успеху

Фостер часто спрашивает на семинарах: "Какой важнейший инструмент для успеха на пути к похудению?". Многие участники отвечают на этот вопрос, подчеркивая, что похудение является тяжелым процессом, или подчеркивают свои текущие недостатки, намекая, что они не едят достаточно здоровой пищи или не занимаются физическими упражнениями настолько, как должны.

Вместо этого Фостер считает, что важнейший фактор успеха в потере веса – это "сострадание к себе". Он объясняет, что это означает: "Считать себя достойным попечения. Смотреть на неудачи не как на поражения, а как возможности для обучения и роста".

Исследования по самосочувствию и похудению

Фостер ссылается на "расширенное исследование", показывающее, что самосочувствие является одним из важнейших элементов сохранения физической формы в течение длительного времени. Он цитирует Гэри Беннетта, доктора философии, профессора психологии и нейронауки в Университете Дьюка и специалиста по лечению ожирения.

Беннетт говорит: "Пациенты, которые чувствуют себя хорошо в течение длительного периода – четыре, пять, десять лет – это те, кто способен применить на практике навыки самосочувствия".

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