7 привычек, которые портят ваши шансы похудеть

Когда цель – похудение, важно соблюдать правильные шаги, которые помогут показывать на весах меньшие цифры. Но так же важно знать, чего следует избегать.

Некоторые привычки могут сбивать вас с курса, хоть и не кажутся вредными на первый взгляд. Издание eatthis.com обратилось к экспертам по диетологии Марисе Вест и Лизе Янг, чтобы они указали на привычки, разрушающие усилия по похудению.

Очевидно, что каждый организм уникален. То, что работает для одного человека, может не подходить другому. Но есть несколько привычек, которых все должны избегать, если стремятся избавиться от нежелательного жира.

Перепрыгивание между тренировками

Отдавая все силы похудению и упорно работая, вы можете разочароваться из-за отсутствия физических результатов через несколько недель. Это может быть потому, что вы постоянно меняете тренировки.

"Перескакивание между тренировками звучит неплохо теоретически, но может помешать постоянному прогрессу. Дайте любой программе тренировок минимум месяц, чтобы увидеть изменения. Прогресс не обязательно измеряется мгновенной потерей веса, его можно видеть в выполнении большего количества повторений или более быстром беге", – объясняет Вест.

Чрезмерное потребление полезных закусок

Даже полезная еда может быть вредной в больших количествах. Некоторые здоровые продукты обладают высокой калорийностью, поэтому контроль порций является основной задачей.

"Миндаль и авокадо полезны, но калорийны. Вы можете превысить дневную норму калорий, если не контролируете порции. Ешьте закуски порциями, а не из пакета, чтобы избежать переедания", – говорит Вест.

Лиза Янг добавляет: "Чрезмерное потребление полезных жиров может привести к увеличению веса, ведь жиры более калорийны, чем белки или углеводы".

Недостаточный сон

Качественный сон критически важен для похудения. Недосыпь может привести к увеличению веса, поскольку усиливает тягу к высококалорийной пище.

"Сон дает вашему телу время для восстановления", – говорит Вест. Проверяйте себя каждое утро и корректируйте свой режим, чтобы получить достаточно отдыха.

Употребление алкоголя

Алкоголь может мешать вашим фитнес-целям. "Алкоголь снижает синтез мышечного белка, нарушает сон и способствует обезвоживанию", – объясняет Вест.

Если обычно вы пьете четыре бокала вина, сократите до двух-трех в следующий раз – это уменьшит калории. Также пейте воду после каждого алкогольного напитка во избежание обезвоживания.

Ограничение калорий

Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, но чрезмерное ограничение может оказаться вредным. "Не будьте слишком суровыми с подсчетом калорий. Выбирайте в свой рацион только полезный продукт", – говорит Вест.

Недостаточное потребление воды

Недостаточное увлажнение может привести к набору веса. Вода помогает организму выводить отходы.

"Вода помогает ощущать сытость и уменьшает чувство голода", – объясняет Янг.

Частое питание вне дома

Когда вы часто едите вне дома, вы не контролируете ингредиенты, входящие в блюда. Это может привести к перееданию.

"Если вы контролируете, что идет в ваши блюда, у вас больше шансов похудеть", – заключает Янг.

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