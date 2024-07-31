8 вещей, которые следует знать перед попыткой избавиться от жира на животе: советы диетологов

Избавиться от жира на животе нелегко, даже если вы замечаете уменьшение веса на лице, руках или других частях тела. Проблема в том, что жир на животе имеет тенденцию держаться подольше.

Есть четыре основные причины, почему так трудно избавиться от жира на животе. О них рассказали специалисты на eatthis.com.

Во-первых, в желудке находится больше "бета" жировых клеток, которые не так легко реагируют на процесс расщепления жира. Во-вторых, гормон стресса кортизола связан с накоплением жира в области середины тела. В третьих, высокий уровень инсулина способствует накоплению жира вокруг живота. И, наконец, генетика может влиять на то, где именно на теле накапливается жир", – объясняет диетолог Кори Рут.

Если вам трудно избавиться от жира на животе или вы планируете сделать это, есть несколько советов от диетологов, которые могут помочь.

Некоторые упражнения не избавят от жира на животе

"Кранчи и приседания полезны для тонизирования и укрепления мышц живота, но они не обязательно сжигают жир на животе. Сосредоточьтесь на уменьшении общего потребления калорий и увеличении физической активности", – говорит диетолог Эмбер Панконин.

Контролируйте уровень сахара в крови

Повышенный уровень инсулина способствует накоплению жира вокруг живота. Включение большего количества белка и клетчатки в рацион может помочь снизить уровень инсулина", – добавляет Рут.

Потребляйте больше клетчатки

"Диета, богатая клетчаткой, имеет важное значение для общего здоровья и потери веса. Клетчатка обеспечивает ощущение сытости, помогает регулярному испражнению и стабильному высвобождению энергии. Лучше всего получать клетчатку из настоящих пищевых продуктов, таких как фрукты, овощи, зерновые и бобовые", – объясняет диетолог Роксана Эхсани.

Избегайте чрезмерного употребления алкоголя

"Алкогольные напитки могут увеличить жир на животе или усложнить его убыль. Еда, которая часто потребляется с алкоголем, например жареная пища, также может способствовать накоплению жира", – отмечает Панконин.

Высыпайтесь

"Недостаточное количество сна может негативно отразиться на общем здоровье и способствовать накоплению жира на животе. Сон как минимум 7 часов в сутки важен для регулирования гормонов голода и уменьшения тяги к калорийной пище", – говорит Эхсани.

Стресс может способствовать накоплению жира на животе

"Высокий уровень стресса повышает уровень кортизола, что может увеличить аппетит. Возможность управлять стрессом поможет во всех сферах жизни, включая пищевые привычки", – говорит Панконин.

Распределяйте потребление белка в течение дня

"Белок важен для ежедневного рациона, но его следует равномерно распределять в течение дня. Белок обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и дольше держит вас сытым. Хорошими источниками белка являются греческий йогурт, сыр, орехи, семена, ореховое масло, яйца, тофу, сейтан, темпе, фасоль, бобовые, цельные зерна, такие как киноа, дикий рис, гречка, ячмень, овес", – говорит Эхсани.

Пейте достаточно воды

"Вода важна для здоровья, и стоит пить ее по меньшей мере 8 чашек в день. Регулярное потребление воды помогает контролировать чувство голода и способствует потере жира на животе", – заключает Эхсани.

Хотя избавиться от жира на животе не всегда легко, эти советы могут сделать процесс более управляемым. Если вам необходима дополнительная помощь, обратитесь к зарегистрированному диетологу для получения индивидуальных рекомендаций.

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