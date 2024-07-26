Банан может помочь вам похудеть: миф или реальность

Независимо от того, это теплый кусочек бананового хлеба, полезный полосе или просто перекус перед тренировкой, бананы могут стать вкусным и питательным дополнением к вашему рациону. Они богаты важными веществами, такими как пищевые волокна, витамины B6 и C, калий, магний и марганец.

Благодаря этим свойствам бананы часто рекомендуют для укрепления здоровья. Но могут ли они помочь вам похудеть? Давайте рассмотрим мнение эксперта – зарегистрированного диетолога и спортивного диетолога Дестини Муди из Garage Gym Reviews. Ее опубликовало издание eatthis.com.

Помогают ли бананы похудеть?

Банан – это сладкий и универсальный фрукт. Он содержит много важных питательных веществ, в частности пищевых волокон, которые играют ключевую роль в процессе похудения. Исследования показывают, что волокна помогают дольше чувствовать себя сытым, что может снизить потребление калорий и способствовать потере веса. Итак, если вы еще не включили бананы в свой рацион, следует задуматься над этим.

Три способа, как бананы способствуют похудению

Бананы как природный подсластитель вместо сахара

Добавление сахара может приводить к набору веса, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и высокого артериального давления. Бананы могут стать здоровой альтернативой рафинированному сахару во многих рецептах. Их натуральный сахар добавляет сладость смузи, овсяным хлопьям или выпечке без использования обработанного сахара.

"Рафинированный сахар влечет за собой вредное воспаление, что может увеличить риск заболевания. Бананы, как подсластитель, предоставляют меньше калорий и дополнительные питательные вещества, которых сахар не может обеспечить. Кроме того, клетчатка в бананах помогает контролировать голод", - объясняет Муди.

Бананы – отличный источник клетчатки.

Клетчатка является важным элементом для похудения и бананы содержат ее в большом количестве. По данным USDA, один средний банан содержит более 3 граммов клетчатки. Этот фрукт насыщен растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая способствует пищеварению и придает ощущение сытости.

"Бананы содержат до 12% вашей суточной нормы клетчатки. Кроме того, более зеленые бананы содержат стойкий крахмал, который медленнее расщепляется и действует как пребиотик для улучшения здоровья кишечника", – говорит Муди.

Бананы помогают уменьшить вздутие живота

Бананы богаты калием, который помогает поддерживать баланс жидкости в организме, что может уменьшить вздутие живота.

"Диетологи часто рекомендуют бананы тем, кто страдает от вздутия живота. Это может помочь точнее отслеживать вес и удобно носить одежду", – отмечает Муди.

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