Полезны и вкусны: 8 лучших фруктов для смузи на похудении
Когда вы готовите смузи, традиционно используете лед, белок и подсластитель с низким содержанием сахара, добавляя какой-нибудь фрукт. Но представьте, что вы получаете не только эти компоненты, но антиоксиданты, витамин С, полезные жиры, каротиноиды и другие питательные вещества.
Они улучшают состояние кожи, укрепляют иммунитет и помогают похудеть. Издание eatthis.com опубликовало 8 полезных и вкусных фруктов, из которых следует приготовить смузи.
Манго
Это тропическое сокровище становится все более доступным в супермаркетах, как в свежем, так и в замороженном виде. Да, в нем больше сахара, чем в любом другом фрукте, но он также приносит в блендер три четверти суточной нормы витамина С и 25 процентов витамина А. Поэтому добавлять подсластители совсем не обязательно, когда вы готовите смузи из манго.
Папайя
Насыщенная витамином С и А, которые улучшают зрение, имеют одно из самых благоприятных соотношений клетчатки к сахару. Папайя оказалась одним из самых полноценных продуктов на планете. Она может похвастаться папаином и химопаином – двумя мощными ферментами, которые, как было доказано, борются с воспалением, причиной астмы, артрита и других серьезных заболеваний.
Черника
Черника наиболее известна в медицинских кругах благодаря своим антоцианам – фитонутриентам, которые придают ей сине-красный оттенок и мощный антиоксидантный эффект. Черника полезна для мозга, также защищает наши ноги как от окислительного стресса, так и от последствий возрастных психических расстройств, проявляющихся в болезни Альцгеймера и деменции.
Клубника
Кроме большой дозы витамина С, клубника оказалась богатым источником фенолов, включая те же противовоспалительные антоцианы, которые стимулируют работу мозга, содержащихся в чернике. Она также обладает редким и мощным антиоксидантом под названием элагитанин, который, как было доказано, обеспечивает надежную защиту от различных видов рака.
Банан
Конечно, есть фрукты с более глубокими питательными свойствами, но скромный банан – лучший игрок в игре полосе. Он не только содержит несколько труднодоступных питательных веществ (укрепляющий сердце калий, пребиотики, способствующие работе кишечника), но и предоставляет полосе сбалансированную кремообразную текстуру и достаточно природной сладости, чтобы избежать необходимости добавления сахара.
Авокадо
Авокадо не является традиционным ингредиентом полосы, но мы убеждены, что он должен им быть. Калории в нем поступают преимущественно из мононенасыщенных жиров – полезных веществ, которые защищают сердце и помогают преодолеть голод. Добавьте к этому впечатляющее количество клетчатки, и вы получите действительно сытную полосу.
Ананас
Чувствуете нехватку энергии? Чашка ананаса может быть просто антидотом. Это потому, что ананас – один из лучших природных источников марганца, микроэлемента, необходимого для выработки энергии. Одна чашка обеспечивает 76 процентов рекомендуемой нормы потребления.
Персик
Персики содержат лютеин и зеаксантин – мощные каротиноиды, помогающие защитить глаза от дегенерации желтого пятна. Кроме того, взрыв бета-каротина может помочь предотвратить болезни сердца и рака.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом плохом способе приготовления смузи.
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