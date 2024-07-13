Худший способ приготовления смузи: мнение диетолога

Смузи, выпитые во время приема пищи, содержат много полезных ингредиентов и питательных веществ. Но, несмотря на то, что смузи обычно полезны, калории в них могут быстро скапливаться. Если не знать всех тонкостей, можно приготовить смузи с большим количеством калорий и сахара, чем в тарелке мороженого.

Эми Гудсон, MS, RD, CSSD, LD – автор книги The Sports Nutrition Playbook, дала несколько важных советов о том, как избежать высококалорийных полос. О том, как правильно приготовить этот напиток.

Ограничьте калорийные ингредиенты

Чтобы сделать смузи вкусным, мы обычно добавляем разные ингредиенты, даже не подозревая насколько калорийны они. "Одна из самых больших проблем по полосе – их слишком высокая калорийность. Добавление большого количества ингредиентов, таких как ореховое масло, мед, агава или сок, может существенно увеличить калории", – говорит Гудсон.

Добавляя эти ингредиенты, смузи быстро превратится из здорового в нездоровый. Кроме того, он может не содержать достаточное количество веществ, обеспечивающих чувство сытости. Чтобы смузи был полноценной пищей, в его составе должны быть разные элементы, обеспечивающие насыщение.

Как приготовить полезный смузи?

Белок является важным элементом, который следует добавлять в полосу, чтобы сделать его более здоровым. Благодаря протеину, вы дольше чувствуете сытость, а добавляя белок к своему блендеру, делаете смузи более питательными и уменьшаете потребность в перекусах через несколько часов.

"Чтобы приготовить сбалансированную полосу, которая поможет оставаться сытыми, добавьте белок, например молоко, йогурт или сывороточный протеин, одну-две порции фруктов, немного шпината или капусты, столовую ложку ваших любимых орехов и немного сливочного масла", – говорит Гудсон.

Фрукты остаются отличным и вкусным элементом вашей полосы. Используйте их для добавления сладости без лишних калорий. Добавляя фрукты и овощи, например шпинат, капусту или даже цветную капусту, вы также увеличиваете количество клетчатки в полосе. Эти ингредиенты обеспечат длительное ощущение сытости, которое каждый стремится получить от питательной пищи.

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