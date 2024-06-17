Напиток №1, которого следует избегать, чтобы похудеть

Чтобы похудеть, начните заниматься физическими упражнениями, пробуйте фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, пейте больше воды... В конце концов, внедряя эти здоровые привычки, вы начнете вытеснять то, что вы делали и ели раньше.

Однако есть один напиток, который вы должны немедленно исключить из рациона, если собираетесь похудеть. Поскольку именно этот напиток больше всего ассоциируется с набором веса и это газировка, пишет издание eatthis.com.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Public Health, 20% от общего количества калорий, которые вы потребляете за день, полностью поступают из напитков. Для среднестатистического человека, потребляющего 2000 калорий в день, это примерно 400 калорий, добавленных в ваш рацион только за счет напитков. Исследование BMC показало, что это сочетание кофе и чая (с добавками), энергетических напитков, фруктовых соков, молока и алкоголя. Но эти напитки бледнеют по сравнению с тем, который содержит больше калорий в вашем рационе.

Исследование показало, что газировка добавляет к вашему рациону от 35 до 141 калорий в день, в зависимости от вашего возраста. Неудивительно, что газировка связывается с увеличением веса, ведь она содержит примерно 150 калорий на банке.

На самом деле эти калории абсолютно пусты, они происходят исключительно из сахара. На самом деле, в одной банке газировки содержится от 35 до 61 г сахара!

Исследования показывают, что потребление подслащенных напитков, таких как газировка, способствует увеличению веса как у взрослых, так и у детей. Это особенно актуально, поскольку многие газированные напитки содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Ваш организм способен перерабатывать фруктозу из этого подсластителя только через печень, и он не может использовать фруктозу для получения энергии, как это происходит с глюкозой. Это способствует еще большему увеличению веса, а также нарушению метаболизма.

Исследование, опубликованное в Международном журнале поведенческого питания и физической активности, показало, что даже если участники выполняли физические упражнения и употребляли газировку, они все равно набирали вес.

Газированная вода также оказывает ужасное влияние на общее состояние здоровья, поскольку этот напиток связан с диабетом 2 типа, сердечными осложнениями, депрессией, заболеваниями печени и риском преждевременной смерти. Так что если вы любите газировку, вам стоит серьезно задуматься над тем, чтобы сократить ее потребление. Замените газировку обычной водой.

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