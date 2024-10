5 напитков, которыми нельзя запивать лекарства: о чем не предупредят в инструкции

Если вы принимаете лекарства, старайтесь запивать их обычной водой, ведь это важно для их эффективности. Исследование показало, что употребление других напитков при приеме таблеток может замедлить их распад.

Кроме того, употребление определенных напитков может существенно снизить их действие и не дать желаемого облегчения. Почему следует запивать медикаменты водой и каких напитков следует избегать, рассказали в Eat This, Not That.

Кофе

Горячие напитки, такие как кофе, могут влиять на действие лекарств. В частности, исследования доказывают, что температура напитка может изменять химический состав медикаментов и время их распада. Поэтому избегайте употребления горячего кофе, если вы принимаете лекарства, чтобы избежать нежелательных эффектов.

Апельсиновый сок

Вы можете выпить апельсиновый сок в пасмурные дни для поднятия настроения и получения витамина С. Исследования показали, что этот напиток может повлиять на временное высвобождение препарата, сравнимое с тиленолом.

Coca-Cola

Большинство популярных газированных напитков вредят здоровью, поскольку содержащийся в них сахар может способствовать воспалению. В частности, Coca-Cola повлияла на эффективность многих лекарств в исследованиях, кроме одного, лечащего симптомы аллергии.

Энергетические напитки

Когда вы чувствуете усталость, не следует выбирать энергетические напитки. Учтите, что они могут мешать эффекту лекарств и негативно повлиять на общее состояние здоровья, в частности на работу сердечно-сосудистой системы. Сосредоточьтесь на альтернативных здоровых источниках бодрости, таких как вода или натуральные соки.

Пахта

Пахта - это молочный продукт, получаемый после взбивания сливок для изготовления масла. И хотя пахта не является популярным напитком, научные исследования указывают на ее особенности. В частности, такие молочные напитки, могут быть не совместимыми во время приема лекарств, влияя на их эффективность.

