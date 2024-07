5 напитков, провоцирующих риск сердечного приступа

Чтобы обеспечить себе долгую и здоровую жизнь, важно заблаговременно заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы. Хотя сердечный приступ может возникнуть в любой момент независимо от вашего образа жизни, это состояние провоцирует блокирование притока крови к сердцу, вызванное накоплением жировых отложений, включая вредный холестерин. В Eat This, Not That! поделились, какие напитки следует употреблять в умеренном количестве и какой из них может помочь снизить уровень плохого холестерина.

Сладкие газированные напитки

Высокое содержание сахара в газировке может повышать риск сердечных заболеваний, которые являются главной причиной сердечных приступов. Следовательно, ограничение потребления газировки и других сладких напитков может существенно повлиять на здоровье этого органа.

Кофе

Хотя всего одна чашка кофе в день может снижать риск сердечной недостаточности, превышение этого предела может вызвать сердечные осложнения. Кроме того, исследование показало, что люди, которые выпивают 6 или более чашек кофе в день, могут повысить уровень липидов в крови, что увеличивает риск сердечных заболеваний. Поэтому рассмотрите переход на травяной чай, если вы чувствуете потребность в большем объеме напитка, или зеленый чай, который способен уменьшать уровень плохого холестерина в организме.

Энергетические напитки

Если вы до сих пор считаете, что энергетики - это простой и безопасный способ получить энергию, то это не так. Энергетические напитки могут увеличивать риск сердечных заболеваний, повышая артериальное давление и нарушая сердечный ритм.

Алкоголь

Употребление алкоголя связано с увеличенным риском развития сердечных проблем, особенно у женщин, употребляющих его регулярно. Хотя умеренное потребление алкоголя может иметь определенные полезные аспекты, злоупотребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца.

Молочные коктейли

Такие напитки содержат компоненты, такие как сахар и насыщенные жиры, что делает их опасными для сердца. Молочные коктейли имеют высокое содержание жира, что может спровоцировать сердечные проблемы, а потому потребление такого напитка стоит существенно ограничить.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой напиток поможет похудеть и снизить уровень плохого холестерина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.