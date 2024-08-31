5 опасных последствий 'лишнего объема'

При попытке набрать массу, вы наверняка сталкивались с информацией о так называемом "лишнем объеме". Этот подход состоит в потреблении любой пищи во время фазы увеличения массы, включая продукты с высоким содержанием калорий, жиров, углеводов и сахара. К примеру, это могут быть чизбургеры с двойным беконом, картофель фри, сладкие напитки или чипсы.

Хотя главная цель состоит в том, чтобы набрать мышечную массу, такой подход может вызвать ряд негативных последствий для здоровья, кроме лишнего веса, от которого будет сложно избавиться. Тренер Тайлер Рид предупреждает eatthis.com об этих рисках и рекомендует более здоровые методы наращивания мышц.

Избыток жира

Спортивный диетолог Эми Гудсон объясняет, что суть "лишнего объема" – это употребление максимального количества калорий для быстрого увеличения веса, что позволяет есть любую пищу без ограничений. Хотя некоторые люди могут генетически подвержены увеличению преимущественно мышечной массы, большинство столкнется с увеличением жировых отложений.

Гудсон отмечает, что употребление большого количества калорий и белка не обязательно приводит к безграничному наращиванию мышц. Избыток калорий, в котором организм не нуждается, превращается в жир и откладывается в виде триглицеридов.

Чувство усталости

Чрезмерное употребление калорийной пищи, богатой жирами и сахаром, может привести к ощущению вялости и усталости. Это особенно актуально, если вы набираете вес слишком быстро. Гудсон объясняет, что хотя вес увеличивается, ваш уровень энергии может снижаться.

Sharp HealthCare подтверждает, что продукты с высоким содержанием калорий часто не снабжают организм необходимыми питательными веществами, что может привести к кратковременным всплескам энергии, за которыми следует сильная усталость.

Ухудшение показателей анализов крови

"Если вы потребляете большое количество нездоровой пищи, которая богата насыщенными жирами, это может повлиять на ваши показатели холестерина. Длительное употребление таких продуктов может повысить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП)", - предупреждает Гудсон.

Недостаточное потребление клетчатки

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи, цельнозерновые, орехи и бобовые, необходимы для поддержания здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы. Гудсон отмечает, что "грязный объем" может привести к недостаточному потреблению клетчатки, что способствует развитию запоров и других проблем с пищеварением, а также увеличению уровня холестерина.

Женщинам рекомендуется потреблять 21-25 г клетчатки в день, а мужчинам – 30-38 грамм, в соответствии с рекомендациями клиники Майо.

Увеличение талии

Слишком быстрое увеличение веса может привести к накоплению жира в области живота, что окажет негативное влияние на ваше здоровье. Гудсон отмечает, что это может повысить риск инсулинорезистентности, что приводит к повышенному уровню сахара в крови, а также повышению АД, холестерина и триглицеридов.

Как безопасно нарастить мышцы?

Если вы стремитесь к здоровому увеличению массы, следует осторожно повышать количество потребляемых калорий и соблюдать эффективные тренировки. Гудсон советует добавлять примерно 500 калорий в день в течение нескольких недель и оценивать результат. Если желаемый вес не набирается, можно увеличить калории еще на 500 в день.

Также следует сосредоточиться на качестве пищи, которую вы потребляете. Предпочтение следует отдавать здоровым жирам, таким как ореховое масло, жирная рыба, авокадо и семена. Также полезны будут высококалорийные и питательные продукты, например гранола, обезжиренные молочные продукты и домашние энергетические перекусы.

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