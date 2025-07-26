5 опасных последствий сидячего образа жизни: почему важно больше двигаться

Современный ритм жизни заставляет многих из нас проводить большую часть времени в сидячем положении – на работе, в транспорте или дома перед телевизором. Казалось бы, ничего страшного в отдыхе после тяжелого дня нет, но отсутствие движения постепенно разрушает наше здоровье.

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Малоподвижный образ жизни скрывает серьезные опасности, которые могут казаться незаметными на первый взгляд. Издание eatthis.com опубликовало пять самых опасных последствий гиподинамии и советы доктора медицинских наук Майка Бола, как это предотвратить.

Набор лишнего веса

Логика проста: чем меньше вы двигаетесь – тем меньше калорий сжигаете. И если вы продолжаете потреблять больше, чем тратите, это рано или поздно приводит к увеличению массы тела.

"Если калорий поступает больше, чем организм способен потратить – набор веса гарантирован, а с ним возрастает вероятность ожирения", – отмечает доктор Бол.

Уменьшение мышечной силы и массы

Лишние килограммы – не единственная проблема. Из-за отсутствия движения мышцы постепенно теряют свой объем и силу.

"Если мышцы не получают достаточной нагрузки, они атрофируются – уменьшаются в объеме и становятся слабее. Это негативно сказывается на общем составе тела и может вызвать трудности в выполнении привычных действий. Кроме того, это повышает риск падений", – объясняет специалист.

Высокий риск хронических заболеваний

Длительное сидение без движения открывает дверь к множеству серьезных болезней. Доктор Бол отмечает, что гиподинамия может вызвать целый спектр хронических состояний: диабет, рак, остеопороз, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, повышенный холестерин, метаболический синдром и тому подобное.

Проблемы с психическим здоровьем

Кроме физических недугов, малоподвижность пагубно влияет и на эмоциональное состояние. Недостаточная активность может вызвать тревожность, угнетение настроения и даже депрессию. Ученые уже давно заметили связь между низким уровнем энергии, нарушениями сна, сидячим образом жизни и ухудшением психического здоровья.

Риск преждевременной смерти

Одно из самых страшных последствий – сокращение продолжительности жизни. Данные Европейского общества кардиологов свидетельствуют, что 20 лет малоподвижного образа жизни могут удвоить риск преждевременной смерти.

Как изменить ситуацию к лучшему?

Хоть последствия и выглядят тревожно, изменить ситуацию никогда не поздно.

"Самое эффективное, что вы можете сделать, – это добавить в свой день как запланированную, так и спонтанную физическую активность", – советует доктор Бол.

Структурированные нагрузки

Специалист напоминает, что взрослым следует уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю, если речь идет об умеренной интенсивности (например, быстрая ходьба), или 75 минут, если нагрузка интенсивная (например, бег). К этому стоит добавить силовые упражнения для укрепления мышц по крайней мере дважды в неделю.

"Можно разбить активность на удобные части – например, пять раз в неделю совершать 30-минутную прогулку до или после ужина", – рекомендует врач.

Неструктурированные движения

Речь идет о любой дополнительной активности в быту – от уборки до прогулок в торговом центре.

"Чтобы больше двигаться, паркуйте авто дальше от входа, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, занимайтесь садоводством или просто больше ходите пешком", – советует Бол.

Практические советы

Установите напоминание каждые 30-60 минут, если работаете за столом. "Когда сработает будильник – встаньте, походите, потянитесь 5-10 минут, а уже потом возвращайтесь к работе", – говорит специалист.

Объединитесь с другом или коллегой, который также стремится быть активным. "Вместе вы можете организовывать совместные прогулки, бегать или хотя бы несколько раз в неделю выходить на свежий воздух", – заключает доктор Бол.

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