Еда против офисной рутины: 10 продуктов, которые спасают от последствий сидячей работы

Сидячий образ жизни стал неотъемлемой частью повседневности для многих людей, особенно тех, кто работает в офисе. Длительное сидение не только снижает уровень энергии, но и серьезно вредит здоровью, вызывая воспаление, боль в мышцах и набор веса.

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К счастью, изменить ситуацию можно, добавив в свой рацион определенные продукты. Они помогут уменьшить негативные последствия малоподвижности и поддержать организм в тонусе, пишет eatthis.com.

Ученые неоднократно доказывали, что длительное сидение повышает аппетит, провоцирует воспаление, способствует накоплению жира в области живота, повышает давление и уровень сахара в крови. И это еще не все. Малоподвижный стиль жизни может вызвать дискомфорт в пояснице, слабость ягодичных мышц, скованность бедер и боли в плечах. Всё это снижает эффективность физических нагрузок и может привести к хроническим травмам, говорит фитнес-тренер Пия Тони Вачарасани.

Но не стоит отчаиваться. Один из способов минимизировать вред – внести изменения в питание. "Продукты с противовоспалительным эффектом, например рыба или авокадо, не только способствуют оздоровлению организма, но и нейтрализуют воспалительные процессы, которые возникают из-за сидячего образа жизни", – объясняет Вачарасани.

Некоторые компоненты пищи способны блокировать гены, отвечающие за воспаление, и тем самым помогать в борьбе с лишним весом и сопутствующими заболеваниями.

Добавьте в свое меню эти продукты, чтобы компенсировать последствия сидения и приблизить себя к более здоровой и стройной версии себя.

Ягоды

Фрукты, в частности ягоды, содержат антоцианы – флавоноиды, которые нейтрализуют воспаление на клеточном уровне. Именно благодаря этим веществам ягоды имеют насыщенный цвет. Черника – лидер по содержанию антоцианов, а еще в ней много витамина C и ресвератрола, который борется со свободными радикалами. Добавляйте ягоды в смузи, фруктовые салаты или каши на завтрак вместе с миндалем.

Орехи

Хотя в орехах меньше омега-3 жирных кислот, чем в рыбе, они содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК) – растительную форму омега-3, которая обладает мощным противовоспалительным действием. Грецкие орехи – чемпионы по содержанию АЛК, а миндаль обеспечивает организм витамином Е, который защищает клетки от окислительного стресса. Рекомендуется создать собственную смесь из несоленых орехов и семян – это полезная и питательная альтернатива снекам.

Ананас

Этот тропический фрукт содержит бромелайн – фермент, который уменьшает воспалительные процессы в организме. Наибольшая его концентрация сосредоточена в сердцевине плода. Смешайте ее с мякотью ананаса в смузи или салатах, чтобы не потерять полезные свойства.

Оливковое масло

Как и некоторые лекарства, например ибупрофен, оливковое масло блокирует выработку ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2, отвечающих за воспаление. Оно также снижает риск болезней сердца и способствует снижению веса. Используйте его для приготовления блюд, заправок или домашних соусов – это один из лучших источников полезных жиров.

Куркума

Яркий цвет куркуме придает куркумин – активное вещество с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. "Куркумин подавляет активность ферментов, вызывающих воспаление", – объясняет Вачарасани.

Исследование Министерства сельского хозяйства США показало, что мыши, которые употребляли куркуму, меньше набирали вес, даже если их рацион не менялся. Добавьте специю в супы, тушеные блюда или смузи.

Чеснок

Кроме того, что чеснок придает блюдам пикантности, он также обладает противовоспалительными свойствами. Измельчение зубчика активизирует аллицин – соединение, которое приносит основную пользу. По данным исследований, чеснок улучшает метаболизм глюкозы и способствует нормализации уровня холестерина. Если хотите максимального эффекта – выбирайте выдержанный чеснок в капсулах или употребляйте сырым.

Зеленый чай

Настоящий зеленый чай содержит EGCG – антиоксидант, который борется с воспалением и способствует снижению веса. Согласно журналу Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research, зеленый чай является самым эффективным среди всех чаев по противовоспалительному воздействию. Его регулярное употребление может положительно сказаться на форме талии: участники одного исследования потеряли до 10 см в объеме.

Авокадо

Фрукт, богатый мононенасыщенными жирами, в частности олеиновой кислотой, подавляет воспаление в мышцах и снижает инсулинорезистентность. В исследовании, опубликованном в Diabetes Care, было обнаружено, что диета, богатая этими жирами, помогает уменьшить отложение жира в области живота. Добавляйте авокадо в сэндвичи, салаты или готовьте гуакамоле – вкусно и полезно.

Жирная рыба

Обычные продукты типа фастфуда часто содержат омега-6 жирные кислоты, которые способствуют воспалению. Оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 должно быть 1:1, но у большинства оно достигает 20:1. Чтобы исправить это, Вачарасани советует избегать промышленных масел и увеличить потребление рыбы, богатой омега-3, например дикого лосося. Этот продукт – настоящее спасение для сосудов, сердца и фигуры.

Семена льна

Этот источник АЛК содержит больше омега-3 жирных кислот, чем любой другой растительный жир. Но важно: семена льна быстро портятся после измельчения, поэтому перемалывайте их непосредственно перед употреблением. Регулярное добавление льняного семени в рацион улучшает обмен жиров и помогает организму лучше их усваивать.

И не забывайте двигаться!

Даже если вы вынуждены сидеть долго, не забывайте регулярно вставать. Вачарасани советует каждые полчаса делать хотя бы короткий перерыв. Пройдитесь до кухни, сделайте несколько шагов по комнате или разомнитесь на месте.

"Даже незначительная активность стимулирует мышцы и улучшает циркуляцию крови, а еще помогает сжигать калории", – заключает эксперт.

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