5 основных сигналов о необходимости похудения: советы врача

Контроль веса – важный аспект здорового образа жизни, который влияет не только на внешность, но и общее состояние организма. Лишний вес может стать причиной серьезных хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет или проблемы с суставами.

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Иногда наше тело представляет сигналы, указывающие на необходимость изменений в питании и физической активности. Издание eatthis.com опубликовало основные признаки, свидетельствующие о том, что пора работать над похудением.

Доктор медицинских наук Майк Бол объясняет: "Мотивом для похудения часто становится внешний вид - то, как вы выглядите в зеркале или насколько комфортно сидит одежда. Но лишний вес также является серьезным фактором риска развития многих хронических заболеваний".

С точки зрения медицины, есть несколько очевидных симптомов, указывающих на то, что следует снизить вес. Понимание этих сигналов и регулярные осмотры у врача помогут избежать серьезных проблем. Ниже приведены пять ключевых признаков, которые не следует игнорировать.

1. Высокое АД

Одним из самых распространенных спутников избыточного веса гипертония. Это состояние повышает риск развития инсульта, сердечных заболеваний, проблем с почками и т.д.

"Хотя для контроля давления существует немало лекарственных средств, уменьшение веса – один из самых эффективных способов улучшить ситуацию. Если ваш врач или собственный мониторинг показывает постоянно высокие значения давления, это сигнал, что время пересмотреть образ жизни – начать больше двигаться и корректировать питание", – говорит доктор Бол.

2. Опасные результаты анализов

Регулярные медицинские осмотры важны, ведь они помогают выявить такие состояния как высокий уровень холестерина, преддиабет или диабет. Эти хронические заболевания могут нанести значительный вред организму: поражение почек, нервов, глаз, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Доктор Болл отмечает: "Если ваши анализы крови показывают повышенный уровень холестерина или указывают на диабет или диабет, это четкий сигнал начать работать над снижением веса".

3. Храп во время сна

Апноэ во сне, характеризующееся прерыванием дыхания во время сна, является распространенным состоянием среди людей с избыточным весом.

"Это расстройство не только снижает качество сна, но и повышает риск развития гипертонии и диабета. Если вы замечаете, что часто храпите ночью, стоит обратить внимание на эту проблему", – объясняет доктор Болл.

4. Боль из-за чрезмерной нагрузки

Лишний вес создает дополнительное давление на суставы, позвоночник и мышцы, что часто приводит к хронической боли.

"Вес, превышающий норму, значительно увеличивает нагрузку на тело, вызывая боль в суставах или спине. Если вы чувствуете такие симптомы, стоит обсудить это с врачом и рассмотреть возможность похудения", – говорит доктор Болл.

5. Сложности с выполнением обычных дел

Если вдруг вам становится трудно подниматься по лестнице или проходить длинные расстояния без одышки, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Доктор Болл отмечает: "Такие изменения в физической выносливости могут являться следствием избыточного веса, и это повод пересмотреть свои привычки".

Как начать худеть?

Если вы заметили эти сигналы, начните с постепенных изменений в образе жизни. Необязательно сразу садиться на жесткую диету или начинать утомительные тренировки.

Доктор Болл советует: "Вместо того, чтобы кардинально менять свою жизнь, начните с простых шагов. Например, увеличивайте свою физическую активность благодаря термогенезу без физических упражнений (NEAT). Это включает в себя мелкие повседневные движения, как уборка, ходьба или даже набор текста".

Полезные советы для повышения NEAT:

Паркуйтесь дальше от магазина, чтобы больше ходить пешком.

Используйте лестницу вместо лифта.

Время от времени трудитесь стоя, если у вас сидячая работа.

Во время телефонного разговора не сидите, а ходите.

Даже такие маленькие шаги, если их делать регулярно, помогут сделать первый шаг к более здоровому телу.

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