5 пищевых ошибок, которые могут поставить похудение на паузу

Поскольку каждый человек имеет свои индивидуальные потребности, здоровое и классическое похудение может несколько разочаровывать. Кроме того, иногда на пути к цели возникают различные препятствия, в частности плато, которое является вполне нормальной частью этого процесса.

Видео дня

Стоит понимать, что идеальных решений не существует, а успех зависит от того, насколько хорошо вы знаете свое тело и вносите ли вы изменения в рацион постепенно. В Eat This, Not That поделились некоторыми пищевыми привычками, которые могут мешать похудению и чего следует избегать, если вы стремитесь к реальным результатам.

Употреблять слишком много здоровой пищи

Выбирайте продукты, которые не только вкусные, но и богаты питательными веществами. Продукты с высоким содержанием здоровых жиров, такие как орехи, авокадо, хумус и арахисовое масло, очень калорийны, а потому важно контролировать порции, чтобы их не переесть.

Получать недостаточно белка

Достаточное потребление белка важно для здоровья, особенно если вы стремитесь похудеть или поддерживать потерю веса. Белок помогает уменьшить жировые отложения и нарастить мышцы, но многие люди недооценивают его значение. Поэтому, вместо того, чтобы бояться набрать вес, лучше включать источники белка, такие как куриное филе, яйца или рыбу, что поможет избежать лишних калорий и сахара в закусках.

Готовить, используя слишком много масла

Масло может значительно увеличить калорийность пищи. Чтобы уменьшить его потребление, используйте бутылку с дозатором или распылителем для масла. Кроме того, попробуйте готовить без масла, например, пассируя овощи в воде вместо масла, что сохраняет их питательность без добавления лишних калорий.

Употреблять больше, чем вам надо

Иногда можно позволить себе вкусный пирог или чипсы, но важно не злоупотреблять, чтобы не перекрыть все усилия по контролю калорий. Позволяйте себе моменты удовольствия, однако помните о балансе и о принципе 80/20. То есть, 80% времени придерживайтесь здорового питания, а 20% - наслаждайтесь калорийными продуктами без лишних перекусов.

Добавлять нездоровые приправы

Регулярное использование приправ может помешать похудению, поскольку дополнительные калории и сахар накапливаются. Например, сладкий сироп или кетчуп способны увеличивать потребление сахара, заставляя вас хотеть больше. Вместо того чтобы полностью отказываться от приправ, попробуйте более здоровые варианты или использовать их умеренно. Это поможет вам оставаться на пути к вашим целям.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие ошибки во время тренировки могут помешать похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.