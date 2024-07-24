5 пищевых привычек для быстрого похудения после 30

Хотя метаболизм обычно не замедляется до 60 лет, многие факторы, такие как сидячий образ жизни и неидеальные пищевые привычки, могут влиять на набор веса.

"Если до 30 лет вы не сталкивались с проблемами веса, но ваши пищевые привычки и образ жизни оставляют желать лучшего, эти проблемы могут догнать вас", – говорит Лаура Бурак, автор книги "Похудеть из Smoothies", в разговоре с eatthis.com. По ее словам, возраст не препятствует похудению. С положительным настроением и четким планом вы сможете добиться желаемых результатов.

Помимо питания, важную роль играют также физическая активность, увлажнение, управление стрессом и качественный сон. Лаура Бурак рекомендует несколько эффективных привычек, которые помогут быстро похудеть после 30 лет.

Потребляйте качественные цельные продукты

Сделайте основу вашего рациона из качественных растительных продуктов: свежих овощей и фруктов, семян, орехов, полезных масел (авокадо и оливковое масло), картофеля, кукурузы, чечевицы и фасоли. Исследование 2020 г. в журнале Nutrients показало, что увеличение потребления фруктов и овощей способствует потере веса у женщин благодаря высокому содержанию пищевых волокон и низкой калорийности.

Употребляйте рыбу, яйца и птицу для стабилизации уровня сахара в крови. Это поможет вам чувствовать себя сбалансированными и сытыми, уменьшая вероятность потребления вредной пищи.

Ограничьте количество добавленного сахара

Добавленный сахар является врагом вашего похудения. Он способствует увеличению веса и жира на животе. "Одна из самых больших проблем – большое количество добавленного сахара в нашем рационе, и с возрастом это может оказать еще большее влияние на здоровье и вес", – объясняет Бурак.

Ограничивайте потребление выпечки, хлебобулочных изделий, газированных напитков и конфет. Читайте этикетки продуктов, чтобы избежать скрытых источников сахара.

Ешьте достаточно в течение дня

Не совершайте ошибки, недоедая днем, а затем переедая ночью. Ваше тело нуждается в энергии в течение дня, поэтому регулярное питание поможет избежать вечерних перееданий и набирать лишний вес. "Ешьте днем, когда вы нуждаетесь в энергии, и облегчите вечерний прием пищи", – отмечает Бурак.

Готовьте для себя еду

Если вы хотите похудеть после 30 лет, подумайте о том, чтобы готовить еду по воскресеньям, чтобы обеспечить организм всеми питательными веществами и контролировать размер порций. Когда вы спланируете все свои приемы пищи в неделю, вы с меньшей вероятностью почувствуете потребность перекусить чем-нибудь нездоровым по дороге на работу или домой.

Практикуйте внимательное питание

Найдите время, чтобы спокойно наслаждаться едой, ограничивая отвлечения, такие как социальные сети. Это поможет вам лучше контролировать свой аппетит и избегать переедания. "Обратите внимание, что вы едите, чтобы ваше тело лучше перерабатывало пищу и не давало вам съедать лишнее", – объясняет Бурак.

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